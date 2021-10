Luego de casi dos años en que los tatamis estuvieron vacíos, este sábado 23 de Octubre vuelve las competencias de judo en Tarapacá. Ese día se desarrollará el Campeonato Regional Federado organizado por el Club Hiroshima y patrocinado por la Federación de Judo de Chile y Asociación de Judo de Iquique.

En esta jornada, en el gimnasio “Daniela Alarcón”, se pondrán en práctica los protocolos Covid que implementó la Federación tanto para el pesaje, los combates y presencia de espectadores.

Serán parte del evento representantes de los clubes locales, de alto Hospicio y Pozo Almonte, no descartándose que se inscriban representantes de las regiones vecinas.

Por temas de aforo se combatirá en horarios diferidos a dos tatamis, para las categorías (damas y varones) sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 novicios, y las oficiales sub 13, sub 15, sub 18, sub 21 y absoluta.

La comisión técnica del primer campeonato regional fijó desde las 9 horas los combates Sub 7, Sub 9 y Sub 11 para judocas de 4°, 5° y 6° kyu, teniendo su premiación a las 11.30 horas.

Desde el mediodía habrá confrontes en tatami 1 de Sub 13 y Sub 15 oficiales, mientras que en tatami 2 combatirán las series no oficiales 6° y 5° kyu novicios Sub 13 y sub 15. Desde las 14 horas se hará la premiación a los mejores judocas de estas series.

Para las 14.30 horas está previsto el inicio de las categorías oficiales Sub 18, Sub 21 y absoluta y no oficiales 6° y 5° kyu novicios sub 18 y adulta.

Los judocas deben usar mascarillas en todo momento, solo antes de competir podrán sacársela. Los técnicos, delegados y apoderados deben usar mascarilla en todo momento.



Marco Soto, encargado técnico del certamen, junto con extender la invitación a los clubes de Tarapacá a ser parte de este primer campeonato, luego de casi 2 años sin torneos, indicó que se contará con la presencia de dirigentes de la Federación quienes detallarán la implementación de los protocolos que regirán a la disciplina, en el aspecto sanitario. De igual manera el sensei agradeció al presidente del Consejo Local de Deportes, Luis Carvajal Véliz por el aporte de medallas para distinguir a los mejores deportistas de este certamen.

En cuanto a los protocolos Covid se establece que solo podrá ingresar un apoderado por judoca, en el acceso al gimnasio se tomará temperatura y llenará un libro de trazabilidad con datos de los deportistas, apoderados, técnicos, árbitros y toda persona que ingresa.

El uso de mascarilla será en todo momento, sólo el ingreso a competir es sin mascarilla.

Habrá control de aforo en cada baño, con máximo de 4 personas y no se puede comer dentro del gimnasio, sólo se permite consumo de líquido.