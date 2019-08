Alcalde Mauricio Soria explicó que el plano estará disponible en las oficinas municipales, así como también será distribuido en las juntas vecinales hasta donde llegarán los equipos de la Oficina de Protección Civil y Emergencias.

El municipio local, a través de la Oficina de Protección Civil y Emergencias, junto al alcalde Mauricio Soria Macchiavello y los Concejales comunales, presentaron el nuevo Plano de Prevención Aluvional, instrumento que permitirá conocer las zonas de riesgos aluvional existentes en la ciudad. En el plano se consideran las posibles vías de evacuación, así como también 16 puntos de encuentro, espacio de seguridad para las personas.

La Zona C, comprende el sector de Bajo Molle, lugar en donde se encuentra la Quebrada Molle.

Alcalde Soria: “Inquietud nace de los propios vecinos”.

Junto al jefe comunal estuvo presente el director de ONEMI región de Tarapacá, Álvaro Hormazábal, junto a representantes del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Defensa Civil, Cruz Roja y la Unión Comunal del sector norte de Iquique.

Respecto a la génesis de esta iniciativa, el alcalde Soria explica, “la inquietud nace de los propios vecinos, quienes después de las lluvias empezaron a realizar interrogantes sobre el riesgo aluvional. Di las instrucciones al equipo de protección civil de generar las reuniones con las distintas juntas de vecinos y responder esas preguntas porque siempre hemos sabido que hacer en caso de un tsunami, pero nadie se le había pasado por la cabeza cómo evacuar en un riesgo aluvional”, sostuvo.

Junto a lo anterior el alcalde explicó que el plano estará disponible en las oficinas municipales, así como también será distribuido en las juntas vecinales hasta donde llegarán los equipos de la Oficina de Protección Civil y Emergencias.

SOSAFE

Los detalles técnicos de esta herramienta preventiva, fueron entregados por Vanesa Bravo, encargada comunal de la Oficina de Protección Civil y Emergencias de la municipalidad de Iquique, quien junto a Carlos Morales y Carlos Pérez, se refirieron a los aspectos que deben ser considerados por los ciudadanos.

Por otro lado los funcionarios explicaron el segundo sistema de alerta, el consiste en la aplicación SoSafe, sistema geo referencial utilizado por el municipio para acoger distintas demandas de la ciudadanía, la cual permitirá el envío mensajes de textos alertando, en este caso, sobre el posible peligro aluvional, junto con entregar ubicación, en la zona A, B, o C, de la persona que envía el mensaje.

El plano está dividido en tres secciones de flujo aluvional, las cuales muestran las bajadas de agua detectadas y los puntos de inundación, rutas de evacuación sugeridas, así como también las áreas de seguridad denominadas Puntos de Encuentro.

DISTRIBUCIÓN

En la zona A se encuentra la quebrada Esmeralda, ubicada en el sector norte de la ciudad, espacio donde se podrían ver afectadas unas 5 mil personas en el caso de inundaciones. El tramo va desde el sector del Marinero desconocido –Barrio Industrial y poblaciones-, hasta calle Las Cabras y Sotomayor. En este lugar se encuentran cinco puntos de encuentro: Sotomayor con 21 de mayo, Cementerio N°1, Héroes de la Concepción con Piloto Pardo, Moisés González con 21 de mayo y Piloto Pardo con Arturo Pérez Canto.

La zona B, la cual se extiende entre las calles Santiago Polanco hasta Río Seco, se ubica justo frente a la bajada de Quebrada Seca. En este tramo, el más amplio de los tres, encontramos 11 puntos de encuentro; al norte de la quebrada están el Estadio Tierra de Campeones, Manuel Castro Ramos con Av. Playa Brava y el estacionamiento de la Universidad Arturo Prat. Mientras que en el sector sur de Quebrada Seca, se destinaron los puntos en las calles Arcadio Castillo con Presidente Salvador Allende Gossens, Padre Hurtado con Pasaje Playa Quintero, Padre Hurtado con Av. La Tirana, Pasaje 2 con Padre Hurtado, Av. Arturo Prat con Pasaje B, Presidente Manuel Balmaceda con Salvador Allende Gossens, Inés Solari con Av. La Tirana y Francisco Bilbao con Teresa Wilms Montt.

Mientras que la Zona C, comprende el sector de Bajo Molle, lugar en donde se encuentra la Quebrada Molle. El punto de encuentro destinado se encuentra en el estacionamiento del cementerio Parque del Sendero.

MUROS

Por su parte el director regional de ONEMI se refirió a la construcción de los cinco muros de contención, obras que serán ejecutadas por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, las que permitirán mitigar los eventos a futuro.

“Todas estas medidas que se toman, muros de contención, planos de evacuación, son medidas que ayudan a mitigar. No estamos diciendo que cuando venga un evento no vayamos a tener peligro. Estos muros de largo aliento que se están desarrollando en distintos sectores –Zofri, Cerro Esmeralda, Alto Hospicio y Río Seco-, nos van a permitir contener las partículas sólidas de mayor tamaño cuando tengamos flujo abundante de detrito. Puede ser que pase agua y es probable, porque no son muros para contener la totalidad del agua, ni la densidad”, sostuvo el director Hormazábal.