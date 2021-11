Francisca Páez Choque de 11 años de la localidad de Yala Yala de la comuna de Camiña es la ganadora del Concurso “Historias de nuestra tierra” en la Región de Tarapacá. El concurso es realizado anualmente por el Ministerio de Agricultura y organizado por la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del agro (FUCOA).

Este un certamen único a nivel nacional, que busca rescatar y dar a conocer tradiciones y costumbres, mitos y leyendas del mundo rural de Chile. Hace 29 años visibiliza las historias de los rincones más apartados del país; además de motivar y fomentar la escritura y la lectura; y crear un registro de la tradición oral campesina.

En ese contexto, el SEREMI de Agricultura, Fernando Chiffelle Ruff dijo que “estamos celebrando la premiación de Francisca, a través de sus palabras, de sus letras, ella transmitió toda la historia que le han contado sus abuelos y su mamá y la ha plasmado en un cuento denominado “La Virgen de Guadalupe” que está a disposición en los libros que entrega este concurso para que lo conozcan de Arica a Punta Arenas y también en el portal historiasdenuestratierra.cl ”.

Agregó que “de esta forma estamos llevando al papel historias a través de los niños de todos los lugares para que no se pierdan esas tradiciones de nuestros abuelos que son verdaderas bibliotecas que tienen toda esa comunicación que ha venido de generación en generación”.

En tanto, la ganadora en la Región de Tarapacá de este concurso, Francisca Páez Choque, manifestó que “me siento orgullosa, por ganar algo así. Me gustaría que mis compañeros también vayan haciendo lo que yo hice en años anteriores, porque yo participé en varios concursos, no había ganado, pero participé en varios. Esta historia (la que escribí) viene de años, mi abuela se la contó a mi mamá y mi mamá me la contó a mí, y eso es algo muy importante que no se tiene que olvidar”.

El SEREMI afirmó también que “a través de este concurso estamos manteniendo viva esa historia a través de los niños y Francisca fue uno de esos ejemplos que está acá en Camiña que transmitió y plasmó en este concurso toda la historia de sus abuelos”.

La totalidad de los trabajos recibidos son entregados al Fondo FUCOA, en el Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional. Ahí son consultados tanto por investigadores de algún tema en específico, como por el público en general.

El jurado del concurso lo constituyen reconocidas personas del mundo cultural de Chile. Cada año se reciben cerca de 3 mil obras de todo el país. Además, con todas las obras ganadoras se publican dos libros: “Antología: cuentos y poesía del mundo rural” y “Me lo contaron mis abuelitos”. El primero reúne los trabajos ganadores nacionales y regionales, mientras que el segundo, que cuenta con el financiamiento del Ministerio de Educación, recopila los cuentos ganadores en la categoría infantil. Ambas publicaciones están disponibles en la Biblioteca Nacional y de forma digital en la página señalada.