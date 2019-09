Con el decomiso de 50 kilos de papas fritas y 10 kilos de chorizos por parte de la seremi de Salud, más cuatro infracciones cursadas por funcionarios de la Municipalidad de Alto Hospicio, Maho, concluyó un nuevo operativo de fiscalización a la venta irregular de alimentos en la feria La Quebradilla, coordinado por la Gobernación Provincial de Iquique.













En la fiscalización, los funcionarios de la seremi de Salud además decomisaron 3 kilos de salda,8 kilos de arroz, 1 kilo de ensalada chilena, 2 kilos de cazuela, 5 kilos de brocheta y 10 litros de jugo de piña.

Las infracciones de la Maho fueron por no contar con permiso municipal, no respetar el giro autorizado y no contar con permiso al momento de la fiscalización, en tanto la PDI realizó 5 controles a extranjeros, los que estaban al día con la situación migratoria

En la fiscalización, coordinada por la Gobernación Provincial de Iquique, participaron funcionarios de la seremi de Salud, de la Municipalidad de Alto Hospicio, de Carabineros y de la PDI.