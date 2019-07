Pedagógica del PAR Explora de CONICYT Tarapacá, llevó a estudiantes de Colchane, Alto Hospicio e Iquique a la región de Coquimbo para observar el eclipse solar del 2 de julio, lugar donde se vio al cien por ciento.

Motivación, alegría y expectación eran los principales sentimientos que tenían los estudiantes y participantes de la delegación intercultural más grande de la región de Tarapacá que viajó hasta la región de Coquimbo buscando la totalidad de eclipse solar del 2 de julio. Esta delegación compuesta por 94 personas y liderada por el Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora de CONICYT Tarapacá viajó en búsqueda del cien porciento de este evento astronómico.

Para el Explora Tarapacá esta actividad es una iniciativa emergente orientada a estudiantes de enseñanza básica y media de la región de Tarapacá, pero al mismo tiempo transformarse en un reconocimiento por la participación activa en las distintas iniciativas de Explora en la región.









Como representantes de la región participaron: el Liceo Técnico Profesional de Colchane; el Liceo Academia Nacional y el Colegio Macaya, ambos de Alto Hospicio, así como estudiantes del Liceo A-7 Libertador General Bernardo O’higgins, Colegio Luis Cruz Martínez, Escuela Gabriela Mistral, la Escuela de Chanavayita y del Colegio Bajo Molle, estos últimos de Iquique.

Carlos Candia Núñez es un estudiante de séptimo básico de la Escuela Básica de Chanavayita, caleta que está a 45 minutos de Iquique y sus expresiones son sólo un ejemplo de las motivaciones y emociones al haber participado de una instancia como esta: “Yo quise venir porque generalmente estoy en la caleta, ya que mis padres trabajan ahí. Me llamó la atención cuando se puso todo oscuro, ya que era de día y de repente era de noche y se puso bastante helado. Me emocioné mucho y me gustaría seguir viendo eclipses”.

Mauricio González es otro de los profesores motivados por la ciencia en la región. Trabaja en el Liceo Técnico Profesional de Colchane y el año pasado fue nominado al Global Teacher Prize como uno de los mejores profesores del país. Es un embajador Explora en el altiplano andino y es un motivado divulgador de ciencia y tecnología. “Yo tuve la oportunidad no sólo de ver el eclipse, sino que ver la cara de los niños y niñas durante el eclipse en La Higuera. Los estudiantes de la región tuvieron la oportunidad de ver este eclipse, compartir con científicos y profesionales de las ciencias, además tuvieron la posibilidad de compartir su cultura e identidad en la cuarta región, por lo cual se completó un desafío científico e identitario importante para nuestra región”

El viaje fue toda una travesía ya que fueron 18 horas de traslado para los que partieron desde Iquique y más que 20 horas para los participantes que salieron desde la comuna de Colchane.

Para la directora del PAR Explora de CONICYT Tarapacá, Valeska Zepeda: “Uno de los aspectos principales de esta experiencia educativa es que los estudiantes participaron activamente de distintas actividades en torno a temáticas astronómicas, se relacionaron con estudiantes de la Escuela de La Higuera, culminando con la observación del eclipse. Cabe señalar como un aspecto relevante es que parte de la delegación estaba compuesta por niños y niñas aymaras que llevaron su identidad y su música hasta la cuarta región. El Programa Explora nos invita a ser curiosos, a hacernos preguntas y aprender a través de la experiencia, lo que es sin duda fundamental para generar en nuestros niños y niñas un aprendizaje realmente significativo”.

Esta iniciativa emergente se realizó gracias al trabajo conjunto con una serie de instituciones y empresas, tales como: La Municipalidad de Iquique, Municipalidad de Colchane, Municipalidad de La Higuera, así como también el apoyo de la Seremi de Medioambiente, la Seremi de Educación y JUNAEB. Corpesca y Aguas del Altiplano también quisieron estar presentes en esta oportunidad. Finalmente, las universidades locales se sumaron como parte de la delegación, y es así como estudiantes y profesores de la Universidad de Tarapacá Sede Iquique y de la Universidad Arturo Prat de Iquique fueron parte de este evento astronómico.

Finalmente, la temporada de eclipses no termina, ya que el 12 diciembre del 2020 habrá un nuevo eclipse solar total en la región de La Araucanía.