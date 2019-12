Dragones entrenan firme en Complejo Cesare Rossi de Los Verdes

Intenso es el trabajo que está realizando el plantel de Deportes Iquique, para enfrentar la próxima temporada del fútbol nacional.

Los trabajos de pretemporada, se han basado principalmente en lo físico, donde el cuerpo técnico que encabeza Jaime Vera, ha sometido a los jugadores a diversos tipos de ejercicios, tendientes en primera instancia, a evaluar la actual condición física de cada uno de ellos.

Ya comenzaron también a trabajar, los nuevos refuerzos llegados al club; como el ex Everton Diego Orellana, el ex Unión La Calera Sebastián Zuñiga, los ex Curicó Unido Felipe Saavedra y Franz Schultz, sumado al retorno al club, de Rafael Caroca, Alvaro Ramos y Michael Contreras.

Facundo Guichón, debe en el 2020, demostrar todos sus pergaminos alcanzados en el fútbol uruguayo. Foto gentileza CDI.

Alvaro Ramos, ansioso por vestir nuevamente la celeste donde se formó. Foto gentileza CDI.

Las nuevas contrataciones, hacen ilusionar a la hinchada, que espera que; los Dragones Celestes tengan un muy buen desempeño en el 2020, año donde deberán superar, la inestable y preocupante campaña desarrollada en el año próximo a finalizar.