Cesare Rossi: “Mientras el jugador no llegue y no firme, preferimos no dar nombre”

Novedades debe presentar hasta el final de esta semana, el plantel de Deportes Iquique, al cual se sumaría otro refuerzo, barajándose el nombre del experimentado jugador uruguayo Enzo Ruiz.

El volante de contención que en el último tiempo jugó por Deportes La Serena, pasando después al desclasificado Lautaro de Buín, vendría a cubrir la posición del lesionado Juan Pablo Miño, cuya recuperación es improbable hasta el término del torneo.

Consultado al respecto de la posible llegada de Ruiz, el presidente de los Dragones Celestes Césare Rossi, señaló textualmente: “ Mientras el jugador no llegue y no firme, preferimos no dar nombres, ya que anteriormente hemos tenido la experiencia de que el jugador nombrado acaba por desistir”.

Deportes Iquique debe encarar el domingo, su partido como visitante ante el puntero del campeonato, Deportes Puerto Montt, partido para el cual deberá lamentar la ausencia de Mauricio Zenteno y Carlos Espinosa, ambos también lesionados.

Seguramente el técnico Luis Musrri, deberá disponer de Abel Hidalgo y Gustavo Lorenzetti, para cubrir ambos puestos, en la alineación que presente en el partido a jugarse el domingo a las 11.30 horas, en el estadio Municipal de Chinquihue de Puerto Montt.