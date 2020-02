Dragones cayeron en La Granja y comienza a preocupar su futuro

Mario Vidal

Deportes Iquique, volviendo a mostrar falencias en su juego, fue derro­tado en su tercera presentación en el torneo nacional.

Esta vez los dragones cayeron en el estadio La Granja de Curicó, por 0 – 1 ante el local Curicó Unido, sumando su segunda derrota en el campeo­nato, donde ahora suma solo un punto en la tabla.

Los dirigidos por Jaime Vera, comenzaron el partido, con la siguiente for­mación: Pérez, Alejandro Contreras, Aveldaño, Michael Fuentes, Caro­ca, Orellana, Guichón, Schultz, Blanco, Alvaro Ramos y Felipe Saavedra.

Ramos el más rescatable del partido

Defensa Aveldaño expreso que deben mejorar

Luego de un primer tiempo que terminó empatado y donde Curicó Uni­do mostró ser un equipo muy básico en lo técnico, buscó atacar, pero siempre en forma desordenada, complicando a ratos, el buen juego mostrado por Iquique en la parte inicial.

El juego en la segunda parte, la tónica del partido fue siempre un ida y vuelta, en el cual; el técnico Jaime Vera comenzó a intentar darle mayor poder ofensivo al equipo, haciendo ingresar a los 61 minutos, a Loren­zzeti por Blanco.

Lo peor para Deportes Iquique, llegó a los 70 minutos, por intermedio de Vera, tras un error en la parte defensiva de los dragones celestes, que­dando el marcador 1 – 0 favorable a los locales, cifra con la cual se cerró un partido, que fue absolutamente negativo, para Deportes Iquique.

Técnico de Iquique Jaime Vera » No me voy contento, por la manera que jugamos.”

Declaraciones del técnico de Iquique Jaime Vera

“No hicimos un buen partido, no estuvimos claro, siempre nos complicamos, no llegamos con claridad y eso se nos hizo bastante difícil.

Ellos fueron más contundentes que nosotros. No fue un buen partido para nosotros, no pudimos repetir lo que realizamos con Everton jugando bien al fútbol.

Perder los 3 puntos es grave, cuando no se juega bien peor todavía, me queda la sensación que el equipo no jugo bien al fútbol y eso es lo que preocupa. no respondimos lo que nosotros pensábamos a hacer.

Y mas me preocupa la situación del promedio de los puntos, que no estamos bien.

Estamos claro que tenemos buenos jugadores, además este equipo es nuevo. No suena a excusa, pero el tiempo no nos ha permitido jugar al fútbol que nosotros queremos.»