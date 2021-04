Dragones entrenan en doble jornada en Complejo Deportivo “Cesar Rossi Banchero”

Mario Vidal Jorquera

Dejando atrás ya su derrota de la semana pasada ante Coquimbo Unido, en la primera fecha del campeonato de Primera B, el plantel de Deportes Iquique se enfoca ya, en lo que será su segundo partido del torneo.

Los entrenamientos se realizan en doble jornada. Foto gentileza CDI.

Los dragones deberán enfrentar a Lautaro de Buin en calidad de visitantes, el próximo día 18, siempre que no existan modificaciones de última hora en la programación, donde destacan también los siguientes partidos:

Barnechea vs Coquimbo Unido; Deportes Copiapó vs Deportes Temuco; Santiago Morning vs Magallanes; Unión San Felipe vs Deportes Puerto Montt; San Marcos de Arica vs Cobreloa; San Luis vs Rangers y Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción.

Las prácticas son intensas, tanto en lo físico como en lo técnico. Foto gentileza CDI.

El plantel celeste entrena en doble jornada en el Complejo Deportivo “Cesar Rossi Banchero” de Los Verdes, con un fuerte de doble jornada, tanto en lo físico, como en lo técnico, supervisado por el técnico Cristian Leiva, quien ha señalado que, el objetivo principal es que los jugadores alcancen su total puesta a punto.