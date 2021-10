Pesista Heber Leyton convocado a la selección

que va al Mundial Para Powerlifting de Georgia





Feliz por la nominación a la Selección Chilena de Levantamiento de Pesas de su pupilo Heber Leyton Sánchez, para competir en el Mundial de Para Powerlifting 2021 que se realizará en Georgia (Europa Oriental), del 27 noviembre al 5 de diciembre; se encuentra la entrenadora Elizabeth Cortez García.

La coach de la especialidad en los talleres la Corporación Municipal de Deportes de Iquique (CORMUDEPI) -que se recupera de una afección de salud que la tuvo hospitalizada- a través de sus redes sociales compartió la buena noticia y felicitaciones para Heber, que a sus 22 años es parte del Team ParaChile.

“Me saco el sombrero contigo lograste clasificar mientras yo estaba en coma, pese a toda dificultad nunca bajaste los brazos te felicito Heber tú sabes que ahora empieza el camino para clasificar para París 2024 y dar las gracias a la @cormudepi por apoyar con los pasajes, alojamiento y con el taller”. Escribió Elizabeth al saber de la convocatoria realizada por la Federación y el Comité Paralímpico de Chile.

Agradeció a quienes acompañaron y dirigirieron a Heber en el clasificatorio y lo están apoyando en este proceso, junto a otros deportistas del taller.

“Se vienen muchas cosas y eso me motiva a seguir formando y sacar campeones para Iquique pese a toda las dificultades”, agregó la entrenadora.

El Campeonato Mundial Junior y Senior 2021 tendrá lugar en Tiflis, la capital de Georgia, según ha anunciado World Para Powerlifting. La competencia se llevará a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre y estaba inicialmente programada para realizarse en la ciudad georgiana de Batumi.

La decisión se tomó junto con el Comité Organizador Local (LOC) para facilitar las operaciones de transporte en el país anfitrión y garantizar que el mayor número posible de atletas y equipos pudiera asistir al evento.

Tiflis acogió con éxito una Copa del Mundo de Para Powerlifting por primera vez en mayo con casi 100 atletas de 25 países. Será la primera edición del Campeonato Mundial en Europa desde el certamen inaugural celebrado en Uppsala, Suecia, en 1994.

MÁS SATISFACCIONES

No solo la actuación de Heber alegra a la medallista internacional, también los podios que obtuvo Martin Castillo Ramos, alumno de talleres Cormudepi, en el reciente Nacional Sub 15 y Sub 17 disputado en el Centro de Entrenamiento Olímpico, en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.



“Feliz por mi deportista @martin_castillo_ramos se trae 3 medalla de oro y 3 bronce en el nacional sub -15 y sub -17 no puedo estar más contenta pese a que no te pude acompañar sé que a la próxima lo haré y estaré en buenas condiciones. Gracias Carlo Almeida @cvrlolevp por acompañar a Martin y ser técnico en este nacional sé que te di una misión difícil pese a la dificultades logramos el objetivo, gracias @javinatalyy apañando como siempre a Martin ahora viste como es todo. También agradecer a @nutricionejercicioysalud por siempre estar apoyando en el proceso de Martin desde el inicio”, publicó en su Facebook la responsable de los éxitos de Martín, quien a sus 14 años es el mejor de Chile en su categoría.

La entrenadora manifestó sus agradecimientos a Cormudepi por los pasajes y alojamiento para el deportista y técnicos, al municipio de Iquique, concejal Rodrigo Oliva Vicentello, por el apoyo constante, a los padres de Martín por la confianza en su trabajo formativo y la Federación Chilena de Pesas por el saludo que le enviaron.