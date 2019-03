Alumnos del liceo del Liceo Padre Hurtado de Pica se integrarán a Collahuasi, en un esfuerzo conjunto entre las familias, colegios y la compañía, para aportar al desarrollo educacional y abrir nuevas oportunidades profesionales para los estudiantes.

El desafío era grande: comenzar un proceso de entrenamiento para formarse como mecánicos industriales en el Liceo Padre Hurtado de Pica, donde la enseñanza de procesos de alto estándar era la norma y donde se les entregarían las herramientas para desenvolverse en el mundo laboral. Ellos aceptaron el desafío.

Se trata de 12 alumnos de Pica –11 hombres y una mujer– quienes en una ceremonia realizada en el auditorio Casa Collahuasi, firmaron su primer contrato de trabajo con la compañía minera. Los jóvenes operarán en el área de mantenimiento al alero del programa de entrenamiento impulsado por la Vicepresidencia de Procesos, quienes se suman a los alumnos de la promoción 2017, quienes ya forman parte de la compañía y a otros cinco que se desempeñan en empresas colaboradoras.

Con el objetivo de desarrollar un proceso de perfeccionamiento permanente, el Vicepresidente de Procesos de Collahuasi, Marcos Guerrero, explica que “el contrato es por 12 meses, donde tendrán la oportunidad de continuar con su capacitación, para luego integrarse con contrato indefinido a Collahuasi o alguna empresa que forman parte del Consejo Asesor Empresarial, las que han sido vital en la formación de los jóvenes de Pica”.

Sueño cumplido

El proceso de formación y entrenamiento en mecánica industrial fue un desafío permanente para los estudiantes. Fernando Payauna, alumno que se integra como uno de los nuevos operadores, explica que “cuando comencé, mi meta siempre fue entrar a Collahuasi y en el camino hubo que sacrificar muchas cosas, pero todos esos sacrificios valieron la pena. Mis antiguos compañeros siempre me comentaban que había que estudiar y esforzarse mucho para lograr el primer contrato, que es lo que todos quieren”.

Según explica Alex Lucas de 17 años y oriundo de Pica, “siempre me interesó mucho la carrera, me gusta la mecánica. Mi meta era entrar a Collahuasi y durante los dos años de la especialidad debí adaptarme y aprender muchas cosas. Mis padres siempre me apoyaron en las decisiones que tomé. Me gustaría ahorrar para poder seguir estudiando y sacar la ingeniería en mecánica industrial”.

Inspirado por el oficio de su padre, Michel Challapa cuenta que “empecé en la mecánica porque vi que era una opción de vida. Mi objetivo era salir como técnico y tener conocimiento de mecánica. Desde chico veía a mi papá meter las manos en pocas palabras al auto y yo quería hacer eso”.

Nancy, mamá de Michel, recuerda el proceso previo a su ingreso a la compañía: “no pensamos que sería tan rápido. Cuando lo llamaron estábamos contentes, felices y siempre incentivándole a que sea responsable, salir adelante. Firmar un contrato es algo serio y pasar de ser un adolescente a tener responsabilidad de trabajar es harto. Vamos a seguir apoyándolo e incentivar a mis sobrinos más chicos que tienen que seguir los pasos de su tío”.

Con foco en los talentos regionales

Un actor clave en el diseño de la especialidad y apoyo entregado a los estudiantes ha sido la Fundación Educacional Collahuasi (FEC). César Gavilán, Director Ejecutivo de la FEC, señala que “como fundación lo que estamos haciendo es mejorar la calidad de la educación y estamos trabajando fuerte en las especialidades. La idea es mejorar los estándares y que sean similares a los de la compañía, de manera que al momento de trabajar la realidad sea muy parecida. A través de charlas, cursos, videoconferencias y equipamiento los alumnos alcanzan estándares de calidad muy buenos”.

Por su parte, Gastón Hormazábal, Gerente de Recursos Humanos, destacó la importancia de seguir incorporando jóvenes talentos de la región a la compañía. “Es fundamental para nosotros seguir incorporando jóvenes a Collahuasi, al proceso productivo y asegurándonos que parten con todos los conocimiento desde jóvenes. Hay que incorporar gente de la zona y guiarlos en sus procesos de aprendizaje, no solo técnico, sino que también personal. Es una gran oportunidad para ellos”, indicó Hormazábal.