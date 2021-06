Aunque este año las celebraciones y conmemoraciones han tenido otro tenor, emprendedores preparan gran variedad de obsequios para regalonear a los padres.

Un vuelo en parapente, que incluye una foto y un video de la eventualidad en el despegue y en el aire, es la oferta que tiene la empresa Parapentes Alto Hospicio, para este día del Padre.

Así lo manifestó Zaida Piscochi, usuaria de Fosis en Tarapacá, y representante de la empresa, quien detalló que la forma de realizar el obsequio, se consolida a través de la compra de una gift card, la cual es activada y agendada vía WhatsApp por el dueño de esta. “A nuestros clientes los retiramos a domicilio, estén en su casa u hotel, los llevamos al lugar de despegue, y luego de realizar la actividad, los retornamos a sus residencias. Trabajamos con personas residentes en Chile durante el año, pero la mayoría, quienes llegan casi siempre en verano, son extranjeras, que provienen de países tales como, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Perú, Argentina, entre otros, en realidad hemos recibido a turistas de todo el mundo, quienes vienen a volar en monoplaza y biplaza. Evidentemente, que esta pandemia nos ha afectado. Hemos podido trabajar en fase dos y tres, y esperamos pronto poder repuntar nuestra actividad en la región”, puntualizó la emprendedora.

De esta manera, son cientos los emprendedores, quienes en una primera instancia por el estallido social, y luego la crisis sanitaria, han debido buscar la forma de encantar a sus clientes con nuevas ideas de negocio y emprendimientos, que van desde el turismo aventura, regalos personalizados, hasta preparaciones culinarias a domicilio.

“Hemos entregado formación y apoyo a cientos de emprendedores, y ellos en su afán por diferenciar sus productos de la oferta común del mercado, trabajan productos únicos y exclusivos. Realizan trabajos que involucran el corazón al destinar un tiempo considerable en la creación, lo que les da un valor agregado a cada obsequio que ofrecerán en este día del Padre, convirtiéndolos en obsequios con sentido”, señalo Claudia Yáñez, directora de Fosis en Tarapacá.

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, en su afán de apoyar a los emprendedores además de las vitrinas tradicionales con las que cuenta, tales como, ferias de emprendimiento, Cyberfosis, y programas, hace un llamado a apoyar a los emprendedores locales en fechas como estas, en que se desea agasajar, en este caso, a los padres.

Vanesa Cornejo, es otro emprendimiento a destacar, y que para este Día del Padre cuenta con una oferta de tazones y agendas Personalizadas para el Papá. Vanesa, ha sido destacada por Fosis el pasado año, en un libro que la reconoce a nivel nacional como una emprendedora de mucho sacrificio. Lleva dos años trabajando en el rubro, específicamente al ser apoyada por Fosis en el programa Yo Emprendo Semilla.

“Lo que más me motiva a seguir adelante es que no dimensionaba el potencial que tenía y hoy lo conozco. Fosis en todo este crecimiento que he tenido, ha sido fundamental, pues me ha dado una independencia enorme, cambio mi forma de vida y me siento orgullosa, me di cuenta de que si me lo propongo, lo puedo lograr. Lo otro importante es que trabajo en casa, tengo un hijo pequeño que necesita mucho de mí, y esta posibilidad hace que este cerca de el”, manifestó Vanesa, quien este día del papá, tiene una gran oferta de un box con una agenda personalizada y un tazón, el cual enviamos con delivery a Iquique y Alto Hospicio”, señalo

CON SABOR A DULCE

Para María José Urbina, Emprendedora de helados Alto Oasis, “cada ocasión es una reinvención. Si bien nuestro fuerte son los helados y carritos de dulces, jugos, y completos en los cumpleaños, debido a la ausencia de estos por la pandemia, estamos trabajando el delivery de dulces. Estamos sumando una nueva línea de dulces de chips de chocolate puro de origen vegetal, muffins, y macarronni . También hemos incluido el producto gallera fácil de un kilo, en la cual solo se debe agregar agua y margarina para hacerlas. En el día del Padre, trabajamos una oferta de $12.990, que consiste en un box que trae dentro donas, macarronis dulces, brownies, muffins, un jugo natural orgánico, y la gran novedad son los dulces del recuerdo, en el cual sumamos pastillas pololeo, pastillas de anís y guagüitas.”