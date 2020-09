Carabineros además, en menos de media hora, registró patente de auto que intentó atropellar a funcionaria de Carabineros y cursó tres infracciones.

Con la detención de un conductor, que intentó fugarse, tres infracciones y el registro de la patente de vehículos que intentó atropellar a funcionaria de Carabineros, concluyó fiscalización preventiva que se realizó en la avenida Arturo Prat, frente al edificio Mar Egeo, con participación del intendente Miguel Ángel Quezada, el gobernador Álvaro Jofré y el general de Carabineros, Sergio Telchi.

De las tres infracciones, dos corresponden a conductores que no portaban la licencia de conducir y una por no portar los documentos del vehículo, mientras que el conductor detenido no portaba licencia de conducir, estaba con restricción, no tenía permiso temporal y no tenía ningún documento que acreditara pertinencia del vehículo.

El intendente Miguel Ángel Quezada explicó que se instalaron siete nuevos puntos de fiscalización, “distintos a los puntos de control normales que hay en la región. Esto fundamentalmente para evitar que la gente se pueda desplazar a una segunda vivienda o que se esté desplazando de una comuna en cuarentena a otra. Por lo tanto, les pedimos colaboración, les pedimos que efectivamente tengan conciencia de la situación pandémica que estamos viviendo en nuestra región”.

En el mismo sentido, el gobernador Álvaro Jofré informó: “Estas fiscalizaciones que se intensificarán buscan verificar el cumplimiento de las normas sanitarias de desplazamiento y la restricción vehicular. Y es importante insistir en que está prohibido trasladarse a la segunda vivienda. Estamos en cuarentena y para salir se debe portar el respectivo permiso temporal para evitar ser infraccionado. Y si conduce, no beba, porque Carabineros y Senda realizarán controles de alcotest y narcotest”.

Finalmente, el jefe de la Primera Zona de Tarapacá, general Sergio Telchi, realizó un llamado “a celebrar con tranquilidad, en familia, de tal modo que el lunes podamos partir una semana en normalidad. Estamos intensificando los controles. El jueves se realizaron 360 controles vehiculares y se detectó a tres personas conduciendo en estado de ebriedad y dos bajo la influencia del alcohol, que es lo que no queremos”.