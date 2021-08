Ariel Jeria

Gerente general de Rompecabeza Digital

La crisis sanitaria nos volcó a las redes sociales, tanto por necesidades laborales como para el ocio o

para mantener contacto con amigos y seres queridos. La humanidad había experimentado

pandemias mundiales antes, pero esta vez la sociedad estaba en proceso de transición y expansión

de conocimiento digital, que nos guió por una senda de la cual no hay retorno.

Un ejemplo del rápido aumento del consumo de plataformas digitales es Disney +, que durante el

2020 alcanzó 5 millones de suscriptores en dos meses. Esa misma tarea a Netflix le tomó 7 años. Un

estudio de la consultora McKinsey reveló que sólo en las primeras ocho semanas de pandemia, se

avanzó el equivalente a cinco años en adopción digital por parte de consumidores y empresas.

Aplicaciones móviles, videollamadas, códigos QR, redes sociales y funciones de geolocalización son

herramientas que ya existían, pero no tenían un uso masificado. Con la necesidad de reinventar sus

negocios para sobrevivir a las restricciones de la crisis sanitaria, los negocios lograron integrarlas en

el uso cotidiano y modificar masivamente la experiencia de usuario, volcándose al comercio online.

Por ejemplo, gracias al desarrollo de aplicaciones de delivery, el rubro gastronómico nacional pudo

suplir el déficit de ventas por las restricciones de movilidad. Este fenómeno experimentó un

crecimiento promedio del 51,5% en los últimos 5 años en Latinoamérica, cifra que en Chile alcanzó

un 63,4%.

Las ventajas adoptadas gracias a las aplicaciones promovieron cambios de hábitos para optimizar el

alcance de los servicios y la socialización en prácticas como el teletrabajo, telemedicina o el e-

commerce. Las actividades de rutina -en las que interactuamos con otros- se orientaron al universo

digital y ahora parece que los “jaja” circulan más por los mensajes de chat que en la vida offline.

Por eso, aplicaciones como TikTok, Twitch o Discord tomaron gran protagonismo, al ser una ventana

de interacción con otros, donde es posible compartir y/o generar pequeñas comunidades virtuales

en torno a gustos comunes. Discord y Twitch nacieron hace casi 5 y 10 años, respectivamente, pero

al ser exploradas más allá del mundo gamer, ganaron terreno en las coordinaciones de teletrabajo,

grabaciones de podcasts, difusión de noticias, debates, etc. Algunos influencers encontraron en

estas herramientas un lugar para compartir en vivo con sus seguidores. Por todo lo anterior, no

extraña que plataformas como Twitch o TikTok mantengan 3 millones de usuarios activos, pues

surgieron como una muy buena alternativa para compartir y divertirse.

Un estudio de la consultora Criteria reveló que el uso promedio semanal de aplicaciones en Chile

pasó de 18 a 22 horas una vez decretado el confinamiento. Los smartphones han pasado a ser la

“primera pantalla” por excelencia, lo que necesariamente nos lleva a cuestionarnos: ¿se mantendrá

esta explosión digital en la nueva normalidad?

La digitalización siempre estuvo ahí; y aunque a muchos no les acomode o lo encuentren algo

complicado y lejano, es la alternativa que existe para lograr llegar a más personas, de manera más

simple y generar cambios a mayor escala.