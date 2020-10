Esta es la primera votación de este proyecto, y obtuvo 11 votos a favor y uno en contra, donde incluso contó con respaldo de RN y Evopoli. También se aprobó la idea de legislar el retiro de fondos de pensiones de rentas vitalicias.

Se realizó la primera votación del proyecto que busca un nuevo retiro del 10% de las AFP. En concreto, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados votó la idea de legislar esta iniciativa, y se aprobó con una amplia mayoría, ya que incluso contó con el respaldo de diputados RN.

Por 11 votos a favor y uno en contra, se aprobó la idea de legislar el nuevo retiro del 10%. El diputado Jorge Alessandri (UDI) fue el único que votó en contra.

A favor se manifestaron los diputados Sebastián Álvarez (Evopoli), quien asistió en reemplazo del diputado Luciano Cruz-Coke (Evopoli); Gabriel Boric (CS); Eduardo Durán (RN), quien asistió en reemplazo de la diputada Camila Flores (RN); Andrés Celis (RN), quien asistió en reemplazo de Gonzalo Fuenzalida (RN); Hugo Gutiérrez (PC);

Marcos Ilabaca (PS); Pamela Jiles (PH); Miguel Mellado (RN), quien asistió el reemplazo de la diputada Paulina Núñez (RN); René Saffirio (independiente); Leonardo Soto (PS).

El presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, afirmó que “estamos muy contentos porque hemos tenido un buen debate de cara a la ciudadanía. Quiero felicitar a los diputados de ChileVamos, que a pesar de todas las presiones del gobierno, nuevamente se han puesto una mano en el corazón y han entendido que hay gente que lo está pasando muy mal y que tenemos que darles la posibilidad de elegir si retirar o no un segundo 10%”.

Además, Walker expresó que espera que el gobierno no asuma solamente una actitud pasiva, critica, sino que presente indicaciones. “El gobierno tiene que jugar un rol como colegislador. Si quiere aplicar un impuesto a las personas de más altos ingresos, que retiren un segundo 10%, bueno que presente indicaciones y las vamos a discutir en su mérito”, señaló a CNNChile.

La diputada Pamela Jiles (PH), en tanto, manifestó sentirse “feliz” con el hecho de que se aprobara el proyecto. Así, la también promotora de este segundo retiro, agradeció a los diputados oficialistas que “se la jugaron por estrategias diversas, haciéndose reemplazar en algunos casos, y hay situaciones en las que no asistieron, solo para favorecer el quorum de aprobación de esta idea de legislar”.

Por eso mismo es que la diputada dijo que “ha sido muy importante tener la presencia del diputado Eduardo Durán (RN), también de Evopoli, y por lo tanto a mi me parece relevante que la derecha se la jugó en mucho de los casos”, salvo Alessandri que fue el único que rechazó, y “de un diputado que está ausente, pero que con ese gesto favoreció la aprobación”, precisó Jiles.

Un bono en vez del retiro

El diputado Alessandri justificó su voto en contra del segundo retiro porque, dijo, no quería que los chilenos utilizaran sus ahorros previsionales para enfrentar la crisis ya que para eso está el Estado. En esa línea, le propuso al gobierno que entregue un bono equivalente al monto que se quiere sacar.

“Lo que le hemos dicho al gobierno hoy día es que la cuenta no la pueden seguir pagando a los chilenos y chilenas. Y le hemos propuesto un bono al gobierno ¿Cómo se llama ese bono? Bono del 10% ¿Quién lo paga? No cada persona de su cuenta individual, lo paga el gobierno con dinero de todos los chilenos. Plata fiscal. ¿Y cuánto te da? El 10% de lo que tengas en tu horro previsional con los límites y piso que tiene el proyecto de ley. Por tanto, lo que hemos propuesto en la comisión es que cada uno se pueda meter a su AFP, calcular cuál es el segundo retiro del 10% y que ese cheque te llegue, pero no te llegue de tus ahorros, que te llegue de parte del fisco. US$ 20 mil millones, evidentemente deuda pública”, dijo a también a CNN tras la votación.

Los otros proyectos

Por otro lado, con 10 votos a favor y dos abstenciones, también se aprobó en general la idea de poder hacer un retiro de rentas vitalicias. Álvarez y Mellado se abstuvieron.

Asimismo, se aprobó con 12 votos a favor la idea de legislar facultar al Juez de Familia a autorizar el retiro de fondos de pensiones del alimentante moroso, por parte del alimentario o su representante legal en calidad de agente oficioso.

