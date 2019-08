El fiscal regional Raúl Arancibia, se refirió a la propuesta realizada a la Corte de Apelaciones de nuestra ciudad, a través de un oficio el pasado mes de junio, con el fin de conformar una mesa interinstitucional, ofrecimiento que no tuvo una buena acogida por parte del tribunal de alzada de nuestra región.

Con el objetivo de brindar solidaridad con quienes se desempeñan en el ámbito de la justicia en Tarapacá, se hizo presente en la ciudad parte de la directiva de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile. En la oportunidad se reunieron en las oficinas de la Fiscalía Regional de calle Bulnes, el presidente de la entidad gremial, Claudio Uribe y su vicepresidente, Mario Carrera, junto al fiscal regional Raúl Arancibia.

Dentro de los tópicos abordados durante la cita, se destacó el clima de inseguridad que se vive actualmente a raíz de los hechos registrados el pasado 7 de agosto luego de que dos sujetos, los cuales momentos antes habían pasado por un control de detención, fueran atacados con armas de fuego en el acceso principal del edificio del Juzgado de Garantía, resultando herido un menor de edad.

Siguiendo con lo anterior y una vez finalizada la reunión, el presidente nacional del gremio de fiscales, Claudio Uribe, señaló estar satisfecho con esta cita “hemos tenido una reunión muy fructífera con el señor fiscal regional, dando cuenta de los esfuerzos que se están haciendo desde la fiscalía para tratar de mejorar las condiciones de seguridad por lo menos de los fiscales y todos los intervinientes”, subrayó.

Por otro lado señaló que gracias a este encuentro, pudieron conocer los esfuerzos que se están realizando para involucrar a los distintos actores en esta materia, agregando “nos parece relevante que también el poder judicial se sume. Los defensores penales públicos y en general todos quienes de alguna manera están en el día a día en los temas de justicia y que se ven expuestos a consecuencias externas que pueden llegar a ser extraordinariamente perjudiciales”, expuso.

Consultado por cómo se podría revertir este tipo de hechos que afectan la seguridad de quienes componen el sistema judicial, Claudio Uribe agregó que mejorar las labores de coordinación es un eje clave “esperamos efectivamente que desde otros ámbitos, como el poder judicial, se den las facilidades para mejorar sistemas como los accesos a los intervinientes, lo que se traduce en mejoras a las condiciones de seguridad dentro de los tribunales, ahí hay una tarea importante por hacer que requiere, probablemente recursos, pero también voluntad política de los distintos intervinientes y comprometerse con la seguridad de todos los que van a tribunales”, argumentó.

El fiscal regional Raúl Arancibia, se refirió a la propuesta realizada a la Corte de Apelaciones de nuestra ciudad, a través de un oficio el pasado mes de junio, con el fin de conformar una mesa interinstitucional, junto a la Defensoría Penal Pública, Gendarmería –a cargo de las seguridad en las audiencias- y el Poder Judicial más el Ministerio Público. Ofrecimiento que no tuvo una buena acogida por parte del tribunal de alzada de nuestra región.

“Desgraciadamente no tuvimos la respuesta que nos habría gustado del Poder Judicial, a través de una resolución del pleno de la Corte de Apelaciones, que estimó que esa mesa interinstitucional la solicitáramos no en la instancia del Poder Judicial, sino que en otras vías más bien como la Comisión Coordinadora de la Reforma, el Comité regional de Seguridad Pública, pero no ante ellos, lo cual me sorprendió porque en realidad los interesados también son ellos. Me habría gustado que la respuesta fuera otra”, sentenció.

En tanto además el fiscal Arancibia calificó como “gravísimos” los hechos registrados el pasado 7 de agosto fuera del edificio de tribunales y que dejó un menor baleado, momentos después que saliera de un control de detención. Por otro lado indicó que hace falta más seguridad en los alrededores del tribunal.

Siguiendo con lo anterior el fiscal regional señaló “si bien es cierto eso no iba dirigido contra un interviniente, fiscal o defensor, pero es lo que sucede en el entorno de los tribunales. A esa persona que le dispararon, era una persona que venía saliendo de una audiencia y no les dispararon por casualidad. Ese hecho nos permite darnos cuenta de que esto también pude ocurrir adentro del tribunal”, concluyó.