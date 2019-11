Un llamado a la paz social en el país, formuló ayer, Héctor Espinoza Valenzuela director general de la Policía de Investigaciones de Chile. Agregó que el país vive un momento muy complejo.

“Nosotros tenemos un compromiso institucional investigando delitos, llegar a la verdad, sea quien sea. Y lo seguiremos haciendo con mucho profesionalismo, con mucho respeto a la dignidad de las personas y con mucho empeño para que las cosas se sepan lo más rápido posible”.

Junto con lo anterior lanzó la campaña a la paz social, dijo que la institución tiene un grupo de 12 WhatsApp que han recibido más de diez mil mensajes anónimos de gente de buena voluntad que busca cooperar con la acción de la policía. De lo anterior se desprenden 4.000 reportes y se ha identificado a más de 120 personas.

“Estamos trabajando para sacar a esas personas de circulación. Hemos incautado más de 155 vehículos que fueron utilizados en los saqueos y que serán rematados. Tenemos más de tres mil detenidos a nivel nacional y vamos a seguir con eso porque nuestro compromiso es con la paz social y queremos sacar de circulación a todas los que se han aprovechado de las manifestaciones legítimas de la gente, para cometer delitos que han causado tanta conmoción en el país”.

En Zona Franca, los policías repartieron cientos de volantes con los WhatsApp para colaborar con información y videos para identificar a los saqueadores.

“Eva” la perrita antidrogas, se lució en el Mall.

Consultado sobre qué hacer para alcanzar la paz social, contestó que se debe separar las cosas porque una cosa son las demandas legítimas de la gente. Agregó que la gente debe unirse en una causa, apartando a quienes están robando y saqueando. “Ayúdennos a identificarlos, fílmelos y de esa manera los vamos a sacar de circulación y van a estar en la cárcel. Y las demandas que son legítimas se podrán a llevar adelante en diálogo con las autoridades que corresponde”.

El Caso del Mall de Quilicura

El director de la PDI también fue consultado por la investigación del Mall de Quilicura, contestó que se ha iniciado una campaña de desprestigio “brutal” en contra de la PDI.

“Yo he tenido que defender a mi institución ante los organismos de Derechos Humanos que inventan cosas. No es casualidad. Se inventó un supuesto centro de tortura en el Metro Baquedano. Aquí mismo en Alto Hospicio se nos dijo que habíamos puesto un perdigón en el ojo de una personas que, incluso lo asistimos, ayudándolo. Eso también se aclaró. Quiero se bien enfático, la verdad es una sola y la verdad no tiene color político y eso me tiene muy tranquilo”.

El personal de la PDI repartió flayer entre el público.

Recordó que como PDI la institución ha hecho un trabajo de derechos humanos desde hace mucho tiempo. “La nuestra, es una institución que está comprometida con los derechos humanos. Tenemos unidades que investigan derechos humanos, en el plan estratégico, tenemos un eje que es fundamental, que es la ética, probidad y derechos humanos. Lo tenemos internalizado todos los detectives de Chile y por lo tanto, lo que se pretende es desprestigiar esta institución. Lo único que les pido es que sean rigurosos. Yo entiendo que hay gente que hace denuncias, pero eso no significa que sea un delito consumado. Si fuera por eso, yo también podría decir todas las denuncias que he recibido.

WhatsApp

Para entrega de información confidencial sobre robos, saqueos e incendios, la población puede enviarla a los siguientes WhatsApp

+569 38643333

+569 38644444

+569 38654444

+569 38621111

+569 38622222

+569 38633333