Alan Meyer en “Visión de Líderes” de Itaú:

El director general de Mercado Libre Chile, Alan Meyer, conversó sobre el impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19 en el e-commerce, la transformación por la que está atravesando especialmente en el país, y compartió sus proyecciones para el rubro, en un nuevo capítulo de “Visión de Líderes” de Itaú.

Meyer aseguró que entre un 15% y 20% de las compras que actualmente se realizan en el país, son online y explicó que en el caso de Mercado Libre la demanda ha tenido un fuerte incremento. “Están comprándonos, aproximadamente, el doble de las personas, y cada una de esas personas nos está comprando el doble de productos”, detalló. También reveló que por el lado de la oferta también ha existido mayor actividad, ya que en los últimos 45 días, entre 2 mil y 3 mil empresas se han sumado a Mercado Libre para ofrecer sus productos.

Importancia de la experiencia

Según el experto en comercio online, los rubros donde el incremento de las ventas ha sido más explosivo durante esta crisis sanitaria son supermercados, deporte y vestuario. ¿Por qué está ocurriendo esto? Según Meyer, “se están generando capacidades que a Chile le faltaban para que no sólo se venda por internet, sino que para que sea como la gente quiere”.

En este sentido, dijo que durante este período se están aprendiendo muchas lecciones que en el futuro harán mucho más fácil la experiencia de las personas con comercio electrónico.

“Latinoamérica está dando un salto que probablemente nos hubiera tomado tres años en menos de dos meses”, pero advirtió que aún queda mucho por mejorar la experiencia de los usuarios.

En esa línea, aconsejó a las empresas que están usando el comercio online a preocuparse de no generar expectativas que no pueden cumplir y sentenció: “Si no tengo certeza de que no puedo dar una buena experiencia, es mejor no vender. Es preferible que los clientes sepan, por ejemplo, que tardaré seis semanas en hacerles llegar un producto antes que prometerles que entregaré en una semana y hacerlo en tres”. Explicó que a pesar de que en el segundo caso el tiempo de despacho fue menor al del primero, la mejor experiencia la tuvo quien sabía exactamente las condiciones bajo las cuales estaba comprando.

Meyer también dijo que uno de los principales desafíos en Chile tiene que ver con las políticas de retorno de los productos adquiridos por internet. “Tenemos que volver a confiar y darnos cuenta de que en su gran mayoría, cuando la gente devuelve las cosas, lo hace porque no fuimos claros en comunicarles nuestra propuesta de valor”, explicó Alan Meyer.

“Visión de Líderes” es un programa de conversación que banco Itaú transmite diariamente por su canal de YouTube Itaú Chile, con el fin de proveer información de valor para el mercado y la sociedad en general.