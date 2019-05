Rescatistas estiman que podría ser el cuerpo de ciudadano colombiano que cayó al mar

MARIO VERGARA

Ayer alrededor de las 15:30 horas los rescatistas divisaron lo que parecía ser el cuerpo de una persona, flotando frente al sector del Marinero Desconocido. Pero las condiciones del mar no permitieron que una embarcación del Bote Salvavidas se aproximara al sector para rescatar los restos.

Según Érica Barraza, hermana del desaparecido Marcos Barraza, que también se encontraba presente en el lugar, dijo que algunas ropas del bulto que flotaba entre la espuma de mar, podría corresponder al cuerpo de su hermano. Pero al caer la tarde la búsqueda no pudo continuar.

Erica Barraza, quien integra la Defensa Civil en Barranquillas, Colombia llegó a Iquique para tratar de encontrar a su hermano y ya recuperó algunas especies como papeles y pasaporte de Marcos, mientras el de su cuñada Mireya Murillo se lo entregarán en los próximos días.

La colombiana no tuvo acceso a reconocer el cadáver de Mireya, pero dijo confiar en las pericias del Servicio Médico Legal y de la Policía de Investigaciones.

RESIDENCIA

Consultada por el último contacto con su hermano, dijo que fue días antes que desapareciera y que nada hacía prever una desgracia, porque Marcos estaba muy contento con el trámite de residencia.

“Él con su cuñada, se vinieron a Iquique en busca de mejor calidad de vida, hace un año y les estaba yendo iba bien, por lo mismo no entendemos qué pudo haberles ocurrido. Además Marcos era buen nadador, aunque las corrientes de Colombia y Chile son muy diferentes. En Iquique el mar es muy movido”.

Respecto del funeral de su cuñada, dijo que espera recuperar el de su hermano para repatriarlos a Colombia. “Estoy muy agradecida de toda la ayuda que he recibido de los voluntarios de la ONG Rescate Tarapacá y de Rescate Arica Emergencia, cuyos directores hay puesto de lo mejor para ayudar en la búsqueda. También quiero agradecer a la Armada y al Bote Salvavidas por todos sus esfuerzos” apuntó Érica.

Marcos Barraza dejó cinco hijos de su matrimonio anterior de ellos dos son mujeres casadas. En tanto Mireya dejó dos hijos también de su matrimonio anterior.

Tanto Marcos y Mireya llevaban diez años viviendo juntos, no tuvieron hijos y se amaban intensamente por lo cual se descarta que la motivación fuese un suicidio.

RESCATISTAS

Las fotografías muestran a los rescatistas durante una reunión de coordinación en el sector Marinero Desconocido.

Una larga búsqueda en el borde costero y sector de cerros realizó el grupo de voluntarios de la Organización No Gubernamental Rescate Tarapacá que dirige Rodrigo Galeas Flores.

Hace más de veinte días, el colombiano Marcos Barraza Valeth, de 36 años, quien cayó al mar en el sector del Marinero Desconocido junto a su esposa, Mirella Murillo, pero ella fue encontrada el 15 de abril.

Ayer arribó a Iquique desde Colombia, Érica Barraza, hermana del desaparecido. El contacto con ella se produjo desde la Defensa Civil Colombiana con radios de Arica y el Comité Internacional de Búsqueda y Rescate que a su vez contractó con Rescate Tarapacá.

Durante la tarde de ayer no se pudo rastrear por mar debido a las marejadas y solamente se realizó un rastreo desde la base del Cerro Monumento al Marinero hasta el sector las Dos Hermanas, sin resultados. Las fotografías evidencian el trabajo de la ONG Rescate Tarapacá en terreno.