Los seleccionados hospicianos, Tania Riveros en categoría 82 kilos Open y Jorge Valdés en categoría 82 kilos junior, alcanzan ese logro en el Campeonato Clasificatorio del Mundial de Powerlifting, realizado el 6 y 7 de julio pasado en la localidad de Quirihue, ubicada en la región de Ñuble.

Ambos deportistas que salieron campeones en sus respectivas categorías, fueron acompañados en esa oportunidad por los atletas de la comuna, Jorge Tello que logró el quinto lugar en categoría 82 kilos Open, Cristopher Cliff, cuarto lugar en categoría 90 kilos Open y Víctor Inostroza que ocupó el cuarto lugar en la categoría 90 kilos junior.

Todos los participantes del Clasificatorio Mundialista, pertenecen al club Team Rhynos, cuyo presidente es Víctor Rodríguez, y está integrado por 12 deportistas hombres y mujeres desde 15 hasta más de 40 años de edad, afirmó, Cristopher Cliff, uno de los deportistas con más experiencia que cuenta el club Team Rhynos.

El Campeonato Mundial que se realizará desde el 7 al 10 de noviembre en Florianópolis, Brasil, sin lugar a dudas va a proyectar a estos dos deportistas en el concierto internacional de la especialidad y a dar a conocer la comuna.

Su entrenamiento lo realizan en el gimnasio de Las Canadelas, entre avenida Las Parcelas y avenida La Pampa, al frente del servicentro de combustible COPEC, en el horario de 8.00 a 23 horas.









A pesar que son una organización deportiva relativamente nueva, Cliff recordó que han participado en 3 torneos desde el 2017 hasta la fecha, y han obtenido un segundo lugar en la apertura y ahora dos clasificaciones al Mundial.

A modo de información, aseveró que en el país se encuentran dos deportistas que cuentan con reconocimiento sudamericano y mundial, como Sergio Mardones en categoría más de 140 kilos y Arnaldo Salinas que pesa alrededor de 75 kilos. Este último deportista tiene una sentadilla de 300 kilos, un peso muerto de 300 kilos y un récord de press banca de 150 kilos. «Este caso es muy especial y sorprendente ya que está levantando su peso corporal 4 veces más», enfatizó.

Dijo que este deporte aunque no es Olímpico, realiza campeonatos mundiales todos los años. «Es un deporte muy lindo en donde se ven los más fuertes del país. No es necesario tener una musculatura especial, ser muy joven o muy maduro para practicar la especialidad. Cualquier persona que sienta interés puede hacerlo con buen entrenamiento y puede alcanzar un rendimiento que lo puede hacer figurar en el registro nacional. Tampoco se requiere una alimentación en particular, sino la que dispone cualquier atleta, mucha proteína, carbohidrato y vitamina, además compartido con un buen descanso, dormir bien, ser ordenado y responsable», aseveró el experimentado Cristopher Cliff.

En lo que refiere a Powerlifting, este es un deporte que se asemeja a la halterofilia pero se diferencia en los tipos de levantamientos. Para ser catalogado como el más fuerte se mide con cada levantamiento, que son tres opciones básicas, el Press Banca, Sentadilla y Peso Fuerte.

Los movimientos son del suelo hacia la cabeza y realizan una menor trayectoria, aunque ambos deportes requieren de mucha fuerza. En la halterofilia se usa mucho más la técnica y la fuerza-velocidad, en el levantamiento de potencia se usa más la fuerza máxima.

Las primeras competencias de esta especialidad se inician en la década de 1960 y es para hombres 7 y mujeres. En 1972 se creó la primera federación, Federación Internacional de Potencia (International Powerlifting Federation, IPF). El año 2015 recién se conforma en el país. Alto Hospicio y Calama son los únicos exponentes de este deporte en el norte.