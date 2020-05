La sencillez de los dos campeones del boxeo, queda en evidencia en este relato. Son pasajes que muchos desconocen de su histórica visita a Iquique en la década de los ´80 cuando recibieron homenajes en la Casa del Deportista en el Estadio Municipal de Cavancha

MARIO VERGARA

Importante testigo de esta historia fue Carlos Silva Contreras, de profesión contador, quien trabajaba en el rubro automotriz y que además era voluntario de la Compañía de Bomberos Iquique N° 12.

En 1980, Silva Contreras era directivo y presidente de la barra de “Deportes Iquique” junto a Pedro Trujillo, Jorge Aguilar, Alejandro Lagos, Julio Gálvez y otros nombres destacados que realizaron una labor muy positiva y encaminado junto a una persona muy querida en Iquique don Manuel Tapia, que era la persona que apoyó en todo a la barra.

-¿Qué nos puede decir de la década de los 80, cuando “Deportes Iquique” logra grandes triunfos para la ciudad, y de la destacada participación que tuvo la barra del club en esa época?

-Bueno, en nuestro afán de apoyar al Club “Deportes Iquique”, viajamos por todo Chile y siempre hacíamos algo complementario y formábamos grupos de bailes, diabladas, trote y cacharpayas, que se presentaban en los estadios. Cuando íbamos de visita, los grupos de danzas actuaban en lugares concurridos y nos parábamos en la plaza a tocar y bailar, la gente se acercaba para vernos. Era muy bonito, muy positivo. Así, culturalmente presentábamos lo nuestro. Pero también distribuíamos souvenir que nos daba y financiaba Manuel Tapia, que por aquellos años trabajaba en Zofri, él nos entregaba regalos de zona franca para hacer la promoción respectiva a esas empresas que apoyaban a la barra.

Algunos de los muchos estadios que visitamos fueron San Bernardo, San Felipe, Curicó y Los Ángeles y un largo etcétera.

-Está bien, excelente trabajo, pero vamos al tema central que nos convoca para esta crónica, el caso de dos famosos púgiles que saludaron a la Virgen de La Tirana. ¿Cómo logra la barra de “Deportes Iquique” en los años ochenta, traer a la ciudad a dos de los más destacados deportistas del ring que ha tenido nuestra región?

-Bueno precisamente de lo que estábamos conversando nosotros, se nos ocurrió en una oportunidad rendirle un homenaje a todos esos deportistas que de una u otra manera hicieron historia en el deporte en la ciudad de Iquique y con la iniciativa de Manuel Tapia, en ese entonces, me recuerdo y se nos ocurrió traer a los más grandes exponente del boxeo iquiqueño, que se han dada hasta la fecha. Estamos hablando de don Arturo Godoy Godoy y don Estanislao Loayza Aguilar, que fueron lo más representativo que hemos tenido nosotros, digamos a nivel del boxeo iquiqueño, inclusive también agregamos en aquella oportunidad a otros deportistas destacados de Iquique, como Maravilla Prieto, Joaquín Cubillos, Chita Silva. También los citamos y les hicimos un homenaje en el Estadio Municipal, en un partido con Antofagasta. Y presentamos inclusive gente muy deportiva de otros años como Rubén Ahumada, Segundino Garín, Roberto Sola, campeones de Chile en diferentes épocas en futbol. Don Humberto Diomedi Martínez, me recuerdo, y se les hizo un homenaje muy bonito y lo más significativo, como lo explicaba anteriormente, la visita de estos dos caballeros que eran los máximos en el boxeo iquiqueño.

-Debe haber sido complicado haber logrado contactar a los dos campeones de boxeo; pero más que eso, convencerlos de viajar hasta nuestra región.

-Bueno había una gestión realizada por Manuel, en esa oportunidad, él era una persona muy activa y dentro de esa proyección, él se consiguió el apoyo del Hotel Prat por ejemplo, para que estas personas pudieran habilitarles en esa oportunidad y alojarlas en ese hotel, sin costo mayor, y posteriormente también con LAN Chile, que cooperó con los pasajes y trasladó a estas celebridades hasta Iquique.

-Arturo y Estanislao eran personas mayores, debió haber surgido complicaciones, cuéntenos desde que ustedes viajaron a Santiago porque entendemos que quisieron traer al mismo tiempo a otros destacados deportistas.

-Está bien, fue don Manuel quien me encomendó a mí con otro niño de nombre Luis Castillo, para ir a Santiago a conversar con ellos, incluso la meta de nosotros, originalmente queríamos traer a don Estanislao Loayza, a don Arturo Godoy, Manuel Astorga, y a Freddy Wood. Nos logramos entrevistar con don Freddy Wood, él nos manifestó que por motivos de salud, él no podía venir realmente porque no lo acompañaban sus años. Él fue un caballero muy destacado en la época del 40, 50 y 60, un múltiple campeón que muchos iquiqueños deberán recordarlo.

¿Y qué pasó con otros deportistas que ustedes querían traer a Iquique? Es verdad que casi viene Manuel Astorga

-Sí, don Manuel Astorga, en ese entonces trabajaba como Jefe del Servicio de Salud allá en Santiago, Por motivos de trabajo no nos pudo acompañar, y dijo que para otra oportunidad podría ser. A de cuentas nos vinimos con don Arturo Godoy y don Estanislao Loayza, pero cumplimos la meta en ese sentido de traer a los campeones y que en alguna medida, como digo quien nos dio todas esas facilidades fue Manuel para a los campeones en avión y hospedarlos en el mejor hotel y hacerles un recibimiento especial.

-Pero antes, díganos, ¿nuestros campeones pusieron alguna condición para venir al norte?¿Y cuándo llegaron a Iquique qué actividades realizaron, hubo homenajes, qué pasó? ¿alguna anécdota?

Sí, fue con don Estanislao Loayza, cuando lo entrevistamos allá en Santiago para poder traerlo. Él me dijo que viajaría con una condición, y la condición era que lo lleváramos a La Tirana. Quería ver a su virgen que por muchos años la veneró como gran iquiqueño. A todo esto, ellos vinieron con sus esposas, la invitación era con las esposas, porque no podían dejarlas solas. Entonces se dio la condición y nosotros logramos esa meta de traerlos a Iquique, y el día lunes me toco llevarlos al pueblo de La Tirana. Por allí hay una foto donde están en la iglesia, junto a la Virgen, Estanislao Loayza, Arturo Godoy y sus señoras, y justamente estábamos en ese programa cuando apareció el Andrés Farías quien estaba a cargo del pueblo de La Tirana. Alguien le contó que estaban los campeones ahí en la iglesia, así que apareció corriendo para invitarlos a almorzar a su casa, porque este caballero fue pampino y los conoció en su época gloriosa de boxeo. Farías, si o si quería llevarlos a su casa a almorzar, y como yo estaba con ellos, bueno le dijimos que era posible. Así que saliendo de la iglesia nos fuimos al sector frente a la plaza donde vivía. Farías tenía un museo este y ahí inclusive sacó unos vinos especiales de años antiguos, los tenía en una bodega. Así, celebramos con don Arturo Godoy, y tomando un vinito con Estanislao Loayza y como le digo esas fotos están ahí, las puedo mostrar que quedaron para la historia y, por lo menos, esa parte yo le puedo decir hasta este momento.

-Pero falta del recibimiento de don Arturo y Estanislao en Iquique.

-!Se les llevo a la “Casa del Deportista”, en calle Tarapacá! Recuerdo que fue un sábado en la noche, en donde se les hizo un gran homenaje a estos señores con el estadio lleno de público y de cariño para estos deportistas que dieron gloria a Iquique.

-Hoy es tan trivial disponer de un vehículo para realizar cualquier trámite. ¿Cómo logran ustedes conseguirse un automóvil para trasladar a sus visitas ilustres al Santuario de La Tirana?

-Bueno, todos sabemos que nuestros boxeadores eran muy admirados. Recuerdo que cuando andábamos con ellos de un lado a otro, todos se acercaban a saludarlos. Un amigable caballero nos facilitó las cosas, pues debíamos llevar a las visitas ante la Virgen de La Tirana. Él nos dijo ningún problema, nos dio todo tipo de facilidades con la condición de que los lleváramos a almorzar a su casa, cosa que logramos hacerlo. Y fuimos con los campeones almorzar a la casa, y el hombre quedó satisfecho junto con su familia, nos agradeció montones. Nos sacó a todos una foto, todo una historia con estos caballeros, y realmente nos facilitó un vehículo para poder llevarlos y traerlos de vuelta a Iquique a nuestros invitados de honor.

-¿Qué actividades tenían programa ustedes tras el arribo de Arturo Godoy y Estanislao Loayza?

-Nosotros viajamos de Santiago el sábado en la mañana, y llegamos más o menos al mediodía acá, e inmediatamente con Manuel nos pusimos en contacto, los llevamos al hotel y posteriormente los llevamos a pasear a diferentes lugares en donde gente, que ya Manuel había contactado saludaban a los campeones. Después en los dejamos descansar unas horas para que en la noche se prepararan pues en la “Casa del Deportista” serían homenajeados. Después del homenaje al hotel otra vez y posteriormente el día domingo los fuimos a buscar para llevarlos al Estadio Municipal de Cavancha. El recinto estadio estaba lleno, el partido era Deportes Iquique versus Antofagasta, estaba programado este acontecimiento que se les iba rendir homenaje a todos los campeones de Chile, y como dije anteriormente, había gente del boxeo, del futbol, basquetbol, de antaño, pero las figuras máximas eran don Estanislao Loayza y Arturo Godoy.

-Le agradecemos por habernos entregado esta pequeña joyita del recuerdo iquiqueño, que muchas de las veces para algunas personas pasa inadvertida.

-Gracias a ustedes por la entrevista.

FOTO

Una vieja fotografía de la visita de Arturo Godoy y Estanislao Loayza acompañados cada uno de su esposa, ante el altar de la Virgen del Carmen en La Tirana.