Quieren 10% de participación en el Congreso

Alcaldes Aymara, Mapuche y Rapa Nui acuerdan trabajar en conjunto para asegurar la representatividad de los pueblos originarios en el proceso constituyente

El alcalde de Colchane Javier García Choque, participó, en la sede de las Naciones Unidas, de una reunión junto con los alcaldes de Rapa Nui Pedro Edmunds Paoa, Luis Huirilef de Chol Chol y el alcalde de Renaico y presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (AMCAM) Juan Carlos Reinao. Las autoridades concordaron acciones sobre el proceso constituyente, solicitaron el patrocinio del Departamento de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas para conseguir una representatividad efectiva del 10% de los representantes de la constituyente y en el congreso, además de que se establezca en la nueva constitución que Chile sea un estado plurinacional e intercultural.

Para el alcalde Aymara se trata de una reunión histórica de representantes de pueblos originarios, que buscarán la participación efectiva tanto en la constituyente como en el congreso nacional a través de escaños reservados, “Se está trabajando en una propuesta sólida que enviaremos al ejecutivo, y también al congreso nacional, y así darnos el lugar que nos merecemos, y que debió cedernos el Estado de Chile hace décadas”.

NACIONES

Para el alcalde Rapa Nui es necesaria la unión y la propuesta desde los pueblos originarios ya que históricamente sus demandas no han sido acogidas ni el estado, ni los partidos políticos, “nuestro mensaje no tiene cabida en los grupos políticos del país… Es tiempo de derrumbar las mentiras. No somos sólo pueblos, somos naciones dentro de un estado».

El alcalde de Renaico fue enfático en que la representatividad en la constituyente y el congreso nacional no se negociará, “queremos consolidar estas voces con un objetivo claro: que en la construcción de una carta fundamental se incorporen a los pueblos originarios única y exclusivamente a través de escaños reservados”.

Las autoridades comunales llaman a todos los alcaldes de pueblos originarios de Chile para reunirse y crear una fuerza común. Entre otras exigencias consideran que las mujeres deben tener el mismo criterio de representación real con un piso mínimo del 50%, llamando a la ciudadanía a unírseles ya que quieren ser el vehículo de todos aquellos que no están representados políticamente hoy en día.