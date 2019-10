Mauricio Soria Macchaivello y la crisis de la ZOFRI:



Varios remesones produjo en la ciudad y en la región la propuesta presentada ayer por el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello, como fórmula para salvar la zona franca que ya se encuentra en la “UTI”, según trabajadores, empresarios y los propios residentes de la capital regional.

“El alcalde no tiene la solución, no quiero que este tema se lleve a la arena política porque es una situación transversal, de toda la ciudadanía, los empresarios, los trabajadores”, fueron las primera palabras de la autoridad comunal en entrevista realizada por Marcelo Santibañez de Radio Paulina, durante el espacio matinal de ayer.

Añadió que la creación de este comité surge al tener las cifras de Zofri a la vista y en conversaciones con dirigentes sociales, “ de hecho aquí en Plaza Arica me encuentro con un ex dirigente pero si trabajador en la zona franca y me contaba cuantos contendores descargaban y cuánto hace hoy, ni siquiera le alcanza el dinero ni para vivir una semana con su familia”.

Dijo que hoy se vive una crisis grave, porque se están cerrando módulos en el mall, lo mismo con los galpones y esto es “la tormenta perfecta”, por lo que se deben tomar medidas radicales, como cambiar el actual modelo de negocio.

“Vamos a liderar desde el municipio, vamos a conversar con las autoridades del nivel central, vamos a realizar todas las acciones que sean necesarias, yo creo que todavía no sentimos el golpe final, pero si puedo decir que mucha gente está muy preocupada por el devenir de esta palanca de desarrollo”.

Destacó que el alcalde no tiene las herramientas para cambiar la situación, por lo que se requiere que todos los iquiqueños en forma transversal” estemos unidos, porque se verá afectado el trabajo de miles de personas.”