El Barcelona no solo celebra en la cancha. Sus éxitos y la presencia en su plantel de Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista del mundo, le reportan millonarios ingresos. El equipo español es, de hecho, el campeón europeo con mayores ingresos durante la temporada 2018. En la clasificación supera al Bayern Múnich, de Alemania, y al Manchester City, que dominó la última Premier League.

El informe “Campeones Europeos 2019” de Football Benchmark de KPMG, consigna que el club blaugrana alcanzó los mayores ingresos operativos dentro de los ocho equipos campeones de las ligas de Europa. La escuadra en la que milita el chileno Arturo Vidal alcanzó los 689 millones de euros (US$ 790 millones) por entradas operativas, situándose en el primer lugar dentro de los ocho clubes más importantes del Viejo Continente. El Bayern Múnich recaudó 596 millones de euros (US$ 683 millones) y el Manchester City, de Claudio Bravo, 569 millones de euros (US$ 653 millones).

De acuerdo al reporte, los principales clubes europeos de fútbol están aumentando los ingresos operativos, impulsados principalmente por la expansión de las actividades comerciales, a pesar de que los costos operativos, sobre todo en cuanto al personal, que incluye el fichaje de grandes estrellas, se han incrementado. Según el documento, representan la fuente de ingresos más importante para seis de los ocho campeones europeos. Las excepciones fueron Juventus y el PSV Eindhoven.

La Vecchia Signora vio reducidos sus ingresos en un 2%. La razón fue su eliminación en los cuartos de final de la Champions, en los que se inclinó ante el Real Madrid. El PSV, en tanto, lamentó un mazazo más fuerte: una caída del 28% en los ingresos, debido, una vez más, principalmente a su fracaso en participar en la etapa final de una competición europea.

El Galatasaray de Turquía, en tanto, mostró el mayor incremento de los ingresos operativos (19%), debido principalmente a un mejorado acuerdo con la televisión nacional de ese país y un mejor rendimiento en el campo, lo que resultó en una duplicación de la asistencia y un crecimiento del 63% en los ingresos de una jornada.

El Bayern Múnich fue el más exitoso en el crecimiento de sus ingresos comerciales, alcanzando los 316 millones de euros (US$ 363 millones).

El informe también revela que los clubes que provienen de mercados más pequeños dependen más del premio en dinero de los principales torneos de la UEFA, especialmente la Liga de Campeones. “Nuestro análisis resalta la importancia que está ganando la expansión comercial: mientras que el ingreso en la jornada de un partido se ve afectado por la capacidad del estadio y los ingresos de transmisión por acuerdos de varios años, las decisiones de gestión adecuadas y las sólidas estrategias de expansión comercial internacional, respaldadas por un desempeño deportivo adecuado, pueden ayudar a explotar los mercados en todo el mundo”, comentó Andrea Sartori, Director Global de Deportes de KPMG y líder del equipo de Football Benchmark.

Aumento de costos

El estudio también explica que la mayoría de los clubes experimentaron un aumento en los gastos de personal, los principales para un club de fútbol. La histórica transferencia del delantero brasileño Neymar de Barcelona a Paris Saint-Germain por 222 millones de euros (US$ 255 millones), y el “efecto dominó” que provocó con la adquisición de Dembelé y Coutinho por parte de Barcelona, fueron algunos de los principales elementos que influyeron en el aumento de ese ítem para ambas entidades. El Barcelona aumentó sus gastos en un 42%, mientras que el PSG alcanzó un aumento del 20%.

Del grupo, cinco de los ocho clubes obtuvieron resultados positivos. Galatasaray, Juventus y Porto que registraron pérdidas después de impuestos.

Finalmente, considerando el valor de mercado de los ocho planteles según la herramienta de valoración de jugadores utilizada por KPMG, al 1 de enero, el Manchester City posee el equipo más valioso con un valor estimado por 1.182 millones de euros (US$ 1.355 millones) y Neymar es el jugador de fútbol más valioso (229 millones de euros, US$ 263 millones), seguido de Kylian Mbappé (215 millones de euros, US$ 243 millones) y Lionel Messi (203 millones de euros, US$ 233 millones).

Fuente: La Tercera