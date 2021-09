El escrutinio popular puede ser cruel y ni siquiera los más grandes de la historia del deporte

han estado ajenos al malestar de la hinchada. En Chile, el que quizás sea la figura más

importante del boxeo en nuestro país, también tuvo que vivir una de esas noches negras

donde nada sale bien.

“Arturo Godoy, el bravo iquiqueño, que con su gran corazón conquistó tantas glorias

para Chile en el extranjero, vivió el sábado en su primer combate en su país, después

de una ausencia de varios años, momentos de amargura. Su público, la afición de

su patria, que tantos aplausos le ha brindado y que lo había ungido como su

ídolo máximo, esa noche, que Godoy recordará por siempre, lo ‘pifió’

estruendosamente“, así comienza la crónica de revista Estadio respecto de aquel

combate del 28 de septiembre de 1941 en que el iquiqueño Arturo Godoy derrotó

por puntos al argentino Ernesto Carnesse.

Se trataba del primer combate de Godoy en Chile en más de 6 años. Su última pelea

en Chile había sido el 17 de marzo de 1935 ante el estadounidense Tommy

Loughran en los desaparecidos Campos de Sports de Ñuñoa, muy cerca del lugar en

el cual se emplaza hoy el Estadio Nacional.

Esa victoria por puntos marcó la despedida temporal de Godoy de los cuadriláteros

nacionales y lo llevó a un viaje que lo llevó a visitar Argentina, donde derrotó a Luis

Ángel Firpo, Uruguay y Estados Unidos, país donde disputaría en dos ocasiones el

título mundial peso pesado ante uno de los más grandes boxeadores de la

historia, el “Bombardero de Detroit”, Joe Louis.

Todas esas hazañas y gestas heroicas de Godoy solo eran conocidas por el público

chileno a través de cables telegráficos y en los periódicos, que no escatimaban en el

uso del lenguaje para narrar las peripecias de aquél bravo peleador chileno.

Pero la llegada de la Segunda Guerra Mundial frustró los planes de Godoy de

continuar su carrera en el extranjero. Con el boxeo paralizado en Estados Unidos

y Europa, Godoy regresó a nuestro país y en 1941 el Teatro Caupolicán sería el

recinto elegido para el gran regreso de nuestro campeón.

Previo a ese regreso, Godoy tuvo una escala en Argentina, donde cayó por puntos

ante Alberto Santiago Lovell. Si bien ese antecedente no era el más auspicioso, poco

importaba de cara a la posibilidad de ver al hombre que tuvo entre las cuerdas al

invencible Joe Louis en vivo y en directo.

El rival para el regreso fue un boxeador a la medida, el desconocido argentino

Ernesto Carnesse. Un mediocre boxeador argentino que tenía un récord más que

discreto, comparado con la experiencia del chileno. Solo tres victorias, con dos

derrotas y un empate eran la carta de presentación de un argentino que parecía ser

solo la carne de cañón para el show de Arturo Godoy.

“Godoy se presentó al ring en un estado muy diferente al que lució en sus combates

con el campeón del mundo. El público que asistió al Caupolicán quería ver en el ring

al peleador agresivo, ágil y potente que siempre ha admirado. Deseaba la afición

aplaudir a esa figura de excepción que en los Estados Unidos impresionó tan

profundamente con su guapeza y extraordinario poder físico”, continuaba la crónica

de Estadio dando a entender que el púgil nacional no se tomó en serio el combate.

De hecho, el siguiente párrafo de la crónica es más contundente al respecto “la

desilusión fue grande. La figura del chileno estuvo muy lejos de tener estas

cualidades. Godoy se presentó esa noche fuera de formas, gordo, lento e

impreciso en sus golpes”.

La historia podría haber sido más corta. Efectivamente Carnesse no tenía ningún

argumento para estar en el ring ante una figura como Arturo Godoy, por eso no

extraño que en el primer round el púgil trasandino besara la lona.

Fue a partir de este punto que todo se nubló en la noche del chileno, las rápidas

caídas del visitante provocaron la indignación de la gente que vieron en Carnesse

solo un bulto más y esa situación provocó que Godoy quitara el pie del

acelerador y le diera tiempo al trasandino para reaccionar.

“Ante las protestas de público, Godoy, pensando seguramente en que se podían

hacer comentarios desfavorables para la seriedad del espectáculo, quiso prolongar el

combate; dejó reponerse a su adversario, creyendo que podía liquidarlo más

adelante. Más tarde, cuando quiso apurar las acciones y terminar el encuentro por

fuera de combate, no pudo hacerlo”, relató Estadio en su crónica.

Claramente la condición física de Godoy no era la mejor y a medida que

transcurrían los asaltos menos efectivos eran los ataques del chileno y, al

contrario, el argentino Carnesse crecía más y más.

Así llegaron al décimo y último asalto. Con un Carnesse crecido y conectando los

mejores golpes y un Godoy que en la parte final de la pelea solo se dedicó a

sobrevivir. Finalmente, la pelea se extendió hasta la decisión de los jueces que

otorgaron una victoria por decisión unánime para el crédito local.

Fue en ese momento que la molestia del público y la rechifla se hicieron sentir

“creemos que Arturo no se merecía aquella manifestación de hostilidad por

parte del público. Peleó honradamente, subió al ring dispuesto a satisfacer, a

ofrecer al público de su patria una buena presentación. Si no lo consiguió fue porque

su estado actual no se lo permite y esto es algo que muy pocos o ningún boxeador

sabe apreciar, sobre todo un ejemplar de tanto amor propio como es nuestro

campeón”, afirmaba el cronista de Estadio Gualetazo.

Luego de esa pelea Godoy sumó un periodo negativo donde sumó más victorias que

derrotas hasta finales de 1942. A partir de ese año, el chileno tuvo un segundo aire

que lo mantuvo invicto hasta 1946, periodo en el cual volvió a los Estados Unidos

luego del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El chileno siguió boxeando hasta 1951 cosechando victorias y campeonatos.

Entremedio tuvo presentaciones sublimes, victorias dudosas y duras caídas, pero

sirvieron para cimentar su leyenda y su estatus dentro de los mejores deportistas de

la historia de nuestro país.

Por su parte el argentino Ernesto Carnesse se retiró luego de su caída ante Arturo

Godoy, una pelea en la cual rozó la gloria que pudo haber cambiado para siempre su

historia.