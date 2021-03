Un verdadero festín se han dado los medios nacionales con la notificación judicial del exdiputado Hugo Gutiérrez. Aunque el interés está en las diversas direcciones que registra el otrora parlamentario por nuestra zona, en realidad el candidato a Constituyente ha exhibido un notable manejo del Derecho Procesal y hasta esta semana supo eludir los procedimientos para hacerlo parte de un juicio penal por injurias graves contra la Armada de Chile.

Isabel Frías

Periodista U.C.

“Mientras no me notifiquen con una resolución judicial, no estoy obligado a presentarme ante ningún tribunal de la República”.

Más o menos con estas palabras el exdiputado Hugo Gutiérrez Gálvez (59, divorciado, padres de 6 hijos) enfrentó a los numerosos medios de comunicación que ayer jueves quisieron obtener una declaración pública respecto al hecho político y noticioso que protagonizó durante la jornada.

Según se filtró por fuentes ligadas al Ministerio Público, finalmente el exparlamentario pudo ser notificado donde reside actualmente en la ciudad de Iquique, a pasos de playa Cavancha.

En concreto, se trató de un trámite judicial que había sido encargado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por una querella penal en su contra presentada –ni más ni menos– que por treinta y tres (33) oficiales en retiro de la Armada de Chile, quienes lo acusan del delito de injurias graves.

Aunque la opinión pública –tanto local como regional– tenía en la memoria el incidente producido por una fiscalización por parte del personal naval durante el 2020, la notificación de esta otra causa penal se relaciona con expresiones verbales expresada por el abogado y militante comunista en sus redes sociales personales.

“Concluí hace rato, después de leer tantas causas de DD.HH., que la Armada chilena no es el brazo armado de la oligarquía, sino la misma oligarquía en armas, son históricamente golpistas, y me lleva siempre a desconfiar de su vocación democrática y de su actuar”, es una de las frases que –a juicio de estos marinos retirados– amerita que sea sancionado por los tribunales competentes del país.

CAUSA RESERVADA

El segundo episodio corresponde a una intervención que Gutiérrez Gálvez realizó en su canal de YouTube en octubre de 2020, afirmando –en un registro que se viralizó, por supuesto– que la Armada de Chile es “un grupo de asociación ilícita terrorista, que en algún momento habría que disolverlo”.

Ante el interés que despertó el trámite en la ciudadanía y en los medios de comunicación, procedimos a ingresar al portal del poder judicial (www.pjud.cl) para revisar la citada causa. Sin embargo, se trata de un proceso de carácter reservado y al cual solo tienen acceso las dos partes involucradas.

De acuerdo al sondeo que efectuamos con algunos juristas y abogados penalistas de la plaza de Santiago –donde está radicado el requerimiento– “la reserva de la información no se relaciona con que el exdiputado PC esté o no notificado, sino más bien todas las causas penales intentan siempre proteger al acusado, por cuanto éste es inocente hasta que no se demuestre lo contario”.

En otras palabras, si bien los querellantes solicitaron que el político comparezca a una audiencia fijada para el 20 de abril próximo, la notificación materializada en la consejería del edificio frente a Cavancha, solo es parte de un proceso que podría ser muy breve o extenderse en el tiempo.

INJURIAS GRAVES

La paradoja radica en que –como en cualquier querella– durante la audiencia telemática podría producirse una conciliación o acuerdo entre las partes (como emitir disculpas o explicaciones públicas, por ejemplo), o bien dar inicio a un proceso más prolongado, donde es la parte querellante la que debe probar (aportar pruebas) del supuesto delito: “Perfectamente, el abogado Gutiérrez Gálvez, puede recurrir al derecho de libertad de expresión, por cuanto la Ley castiga hechos y no dichos. Pero, Gutiérrez tiene también muchos otros caminos y sortear con éxito el tema, dado que el delito de “injurias graves” es muy complejo de probar, más aún cuando quienes se sienten ofendidos por los dichos no son miembros activos de la Armada y, por tanto, no la representan”.

En resumen, sería la propia institución la llamada a querellarse y no exintegrantes de ella.

Cabe destacar que el procedimiento tuvo el carácter «subsidiario». En otras palabras, no solo se pone en conocimiento a Hugo Gutiérrez de su obligación de comparecer ante el tribunal este 20 de abril, sino que se le remitió todo el texto de la querella en su contra.

¿Puede darse por notificado una persona si quien recibió el documento fue el conserje de su edificio y no el propio aludido? La respuesta es sí; esta notificación está ajustada a derecho y se ampara en al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil vigente en el país.

De este modo –si una persona es buscada en dos días distintos en su domicilio, o en el lugar donde habitualmente ejerce su trabajo, y no es encontrada– la notificación se materializará entregando los documentos respectivos a cualquiera persona adulta que se encuentre en la morada, o en el lugar donde la persona que se va a notificar.

Tendremos, entonces que esperar hasta abril para saber dos cosas: Si Hugo Gutiérrez sale elegido como Constituyente por Tarapacá y si finalmente comparece a la audiencia. Porque notificado, ya está.