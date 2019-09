Consejero regional José Miguel Carvajal y los dos mil millones para pavimentar calles en las siete comunas de Tarapacá

El consejero regional por el Tamarugal, José Miguel Carvajal prendió las alertas respecto a la última aprobación del Consejo Regional correspondiente al porcentaje de distribución del programa “pavimentos participativos” del MINVU (ministerio de vivienda y urbanismo) que asciende a más de dos mil millones de pesos a nivel regional y que cada año se distribuye entre las 7 comunas de la región.

Durante la última sesión de pleno del Consejo Regional, CORE, aprobó la distribución entre los municipios de la región de Tarapacá quedando de la siguiente manera para el próximo llamado número 29: Iquique 9%, Alto Hospicio 21%, Camiña 6%, Colchane 9%, Huara 16%, Pica 19% y Pozo Almonte 20%.

“La verdad que la aprobación de dichos recursos me deja una sensación de dulce y agraz, si bien logramos llevar mayor cantidad de recursos a la provincia que represento ( Tamarugal), generando una distribución mayor, me inquieta el bajo nivel de inversión. Son cerca de 2.000 millones los que invierte el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con fondos sectoriales, los que a la vista del déficit actual no son suficientes. Si tomamos una proyección de los últimos años en promedio son poco menos de 4 kilómetros de calles los que se pavimentan anualmente en la región, pero los restantes si consideramos todas las comunas de la región son cerca de 260 kilómetros, brecha bastante mayor, para el ritmo de inversión. Por ejemplo si quedamos en ese promedio anual de inversión podríamos decir que demoraremos algo así como 70 años para terminar de pavimentar cada calle faltante, eso sí, sin considerar reposiciones o mejoramientos. Algo imposible”.

“El llamado es a exigir al nivel central mayor cantidad de recursos para este programa, no imagino algún barrio de las comunas Las Condes o Providencia, con calles de tierra o problemas de pavimentación. Esto claramente es otra muestra más de como el centralismo y la desigualdad de este país, nos entrega una calidad de vida distinta. Son cientos de adultos y niños quienes sufren fracturas y torceduras por las calles en mal estado, mejorar los espacios públicos debe ser una prioridad para los gobiernos”. concluyó el consejero Carvajal.