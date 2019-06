Joaquín Soto y Lucas Vergara alcanzaron la cúspide en la categoría infantojuvenil del certamen que se está desarrollando en la playa El Morro de Iquique.

Que se topen dos amigos en una final es difícil. Que se topen dos amigos en una final de un torneo de bodyboard también. Dos amigos que se topen en una final de un torneo de bodyboard y ambos sean iquiqueños “es lo máximo”, según afirma Joaquín Soto, quien se ha llevado todas las miradas en el Bellavista Bodyboard Pro 2019 por su excelente campaña que lo tiene en la final del torneo en Pro Junior (Y entre los 16 mejores riders entre el Pro Hombres) junto a Lucas Vergara.

“Estoy orgulloso de estar en la final con un amigo. Somos de la misma generación y nos estamos mostrando con todo. Él tiene mucho nivel y estar con un iquiqueño con un amigo es muy lindo, cómodo porque nos conocemos de siempre. Estoy orgulloso de los riders iquiqueños. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado a lo largo de la semana”, abre Joaquín Soto tras derrotar al también nacional Rodrigo Silva en la semifinal.

Por su lado, Lucas Vergara marcó la sorpresa. Sin tener experiencia en torneos de nivel mundial como el Bellavista Bodyboard Pro 2019, el iquiqueño dejó al ecuatoriano Joe Rosero para instalarse como finalista del certamen. “Estoy muy feliz de poder haber llegado a esta primera final y más con el Joaquín, que es un amigo con quien compartimos siempre en las playas de nuestra casa, Iquique”.

Joaquín y Lucas se conocieron en una clásica zona de surfers principiantes llamada “sin viento”, donde después del colegio (Y antes también) se escapaban a surfear desde los 12 años. Son parte de escuelas municipales iquiqueñas que fomentan la actividad en la zona ¿Por qué se decidieron en no seguir a la masa de sus compañeros y jugar fútbol? Soto explica que “si me metieron cuando era más chico, pero no me gustaba mucho y coincidió con que me esguincé crónico un tobillo. Ahí comenzó mi aventura de la cual estoy más que feliz de haberme iniciado”.

Por su lado, Vergara cuenta que “también jugué, pero no me gustaba mucho… De hecho, antes de dedicarme al bodyboard jugaba handbol. Después me cambié al ‘body’ y no lo cambio por nada”.





Ambos disputarán la Gran Final del Pro Junior el viernes, mientras que Soto verá acción mañana cuando se vuelva a disputar el Pro Hombres, que va en la fase de los mejores 24 riders del torneo.

DIFÍCIL JORNADA PARA LAS MUJERES

Las mujeres vieron muchas competencia, pero difíciles olas. La marea bajó a medida que fue avanzando el día, lo que hizo difícil la tarea de obtener buenos puntajes para las damas. La experimentada portuguesa Joanna Schenker de todas maneras clasificó a los cuartos de final del torneo junto a la actual campeona mundial Ayaka Susuki, quien si bien cedió el liderato de su heat a su compatriota Sari Ohhara, se metió también entre las ocho mejores del Bellavista Bodyboard Pro 2019. Entre las ocho mejores también se metió la chilena Valentina Díaz. La oriunda de Maitencillo, derrotó a la española Alexandra Rinder y a su compatriota Anais Véliz. Ambas irán por un cupo a las semis en los cuartos del jueves.

La acción continúa mañana a las 7.30 horas con el inicio de las rondas finales en el Pro Hombres.

RESULTADOS DE LA JORNADA

PRO JUNIOR – SEMIFINALES

Semifinal

Lucas Vergara (CHI) /7.5 – 6.5/ Final: 14.00 derrotó a Rodrigo Silva (CHI) /6.15 – 6.00/Final: 12.15

Joaquín Soto (CHI) /7.25 – 5.75/Final: 13.00 derrotó a Joe Rosero (ECU) /6.25 – 5.00/Final: 11.25

*En negrita los clasificados a la Gran Final del Bellavista Bodyboard Pro 2019.

PRO MUJERES – QUINTA RONDA

Heat 1

Joanna Schenker (POR) /7.25 – 6.00/Final: 13.25

Teresa Miranda (ESP) /5.5 – 4.5/ Final: 10.00

Maira Viana (BRA) /5.85 – 3.5/ Final: 9.35

Heat 2

Sari Ohhara (JAP) /6.35 – 5.5/Final: 11.85

Ayaka Susuki (JAP) /6.0 – 5.5/ Final: 11.50

Teresa Padrela (POR) /4.75 – 4.00/ Final: 8.75

Heat 3

Anais Véliz (CHI) /4.25 – 9.25/Final: 13.25

Valentina Díaz (CHI) /8.00 – 5.5/Final: 13.5

Alexandra Rinder (ESP) /5.75 – 15/Final: 9.5

Heat 4

Isabela Sousa (BRA) /6.75 – 5.4/ Final: 12.15

Neymara Carvalho (BRA) /6.25 – 5.2/ Final: 11.45

Paloma Freyggang (CHI) /5.15 – 1.75/Final: 6.9

*En negrita las clasificadas a los Cuartos de Final del Pro Mujeres.