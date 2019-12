Agrupación de niños especiales «Alegría de vivir» que se reúnen en la sede vecinal del sector de La Autoconstrucción celebraron con chocolatada, música, bailes y muchos regalos, la fiesta de Navidad, en la cafetería del Centro Cultural del municipio.

Su presidenta Náyade Ponce dijo que la actividad formaba parte del programa de fin de año que estaban llevando a cabo. Y como era la última y la más esperada por el significado que reviste para ellos la presencia del “Viejito Pascuero”, todos estaban muy contentos juntos a sus familiares y disfrutaron de una bonita jornada.

Asimismo, destacó la presencia de las representantes del municipio de la Oficina del Adulto Mayor, Claudia Mellado y la profesional de apoyo de la Oficina de la Discapacidad, Jocelyn Mamani, con quienes vienen trabajando en conjunto todos los eventos que vayan en apoyo de la discapacidad. “La Municipalidad de Alto Hospicio siempre nos está apoyando y atendiendo las necesidades de los niños y niñas de la agrupación”.











Al respecto, Claudia Mellado, resaltó la fiesta que sirvió para reunir a la familia en un ambiente entretenido y animado por personajes infantiles, y el “Viejito pascuero” que se encargó de entregarle los regalos a los niños y niñas con discapacidad.

“La Oficina del Adulto Mayor siempre está preocupada por la situación de la inclusión de las personas de la comuna. En este momento estamos compartiendo con la agrupación «Alegría de vivir» y uno ve como los menores se divierten y están felices de disfrutar de bebidas, queques, dulces junto a sus seres queridos. Así como integramos a ellos a los programas sociales y de salud que impulsa el municipio, también integramos y apadrinamos a otras organizaciones que no cuentan con recursos. Hoy me acaban de nominar su madrina, y eso me enorgullece por el trabajo en equipo que realizamos como institución pública en beneficio de las personas en situación de discapacidad”, enfatizó.

Los niños especiales «Alegría de vivir» en un total de 30 aproximadamente, requieren de mayor atención y espacios para desarrollarse, no por ser diferentes no pueden tener la oportunidad de aspirar a un mejor futuro, por eso es valorable que esta agrupación del sector de La Autoconstrucción impulse esta iniciativa de reunirlos y en compañía de programas municipales contribuya a mejorar la vida de las personas con discapacidad.

Las personas o instituciones que quieran colaborar con la agrupación se pueden comunicar al teléfono, 994196468.