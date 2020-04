Pablo Terrazas, Vicepresidente ejecutivo de Corfo:

MARIO VERGARA

Importantes informaciones para los emprendedores de las Mipymes entregó a Diario El Longino, Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo, relacionado con el apoyo que esa entidad del Estado está entregando para enfrentar la crisis del coronavirus.

– ¿De qué forma Corfo está reorientando sus estrategias para enfrentar la emergencia del coronavirus?

-Para enfrentar la crisis sanitaria hemos hecho la siguiente distinción de orientación de programas. Primero, tiene que ver con ir ayuda del sistema de Salud. En ese sentido hemos hecho dos líneas de acción bastante concretas sobre la fabricación de ventiladores mecánicos en Chile. Para eso tenemos un fondo de ochocientos millones de pesos para poder otorgar subsidios a aquellos emprendedores o universidades que empiecen a crear prototipos para la producción de ventiladores mecánicos. De esa manera le estamos dando un respiro al sistema de Salud, porque hay escasez de estos aparatos a nivel mundial. Nosotros no producimos, dependemos de otros países y los importamos. Y quiero hacer un llamado a la calma, no quiero ser alarmista porque Chile ha manejado muy bien y ha sido precavido en esta materia; por lo tanto, hoy día contamos con respiradores suficientes nunca está demás estar sobre seguro con producción nacional. Es por eso que Corfo también va en ayuda del sistema de Salud y adicionalmente para apoyar a la industria nacional es que diseñamos esta línea de apoyo, que pudiéramos fabricar ventiladores en Chile y de no ser necesario utilizarlos acá genera una importante actividad económica que da trabajo y que podríamos terminar exportando este producto a otros países que no están lo suficientemente preparados, como Chile, para enfrentar la pandemia.

– ¿Dada la urgencia, de qué manera se van a agilizar los programas y proyectos para ir en ayuda inmediata de las Mipymes?

-Como señalaba, primero tenemos lo de los ventiladores y se hizo un programa en el cual hubo bastante participación. Se generó un movimiento en la Región de Tarapacá, respecto de producir artículos y productos de protección para el personal de Salud. Este es un llamado abierto que hicimos en conjunto con el Ministerio de Ciencias y propende a cuidar la primera línea. Si no tenemos buen personal trabajando, la pandemia será más larga, y si es más larga la pandemia, la situación demora más en recuperar. Nosotros queremos apuntar para que haya un pronto repunte de la actividad económica y para eso es indispensable apoyar al sistema de Salud.

¿Y esto tiene mucho que ver con la economía y por qué?

-Porque deben tomarse los resguardos necesarios para poder tener un sistema de Salud capaz de enfrentar la pandemia y así dar la tranquilidad y las condiciones para que la economía y nuestras Pymes se puedan seguir desarrollando. Además, como necesitamos darle apoyo directo a las Pymes hemos establecido distintas líneas de subsidio y hemos simplificado los trámites. Queremos agradecer al Consejo Regional de Tarapacá que ha tomado estas líneas de financiamiento para Pymes, vía subsidios, y el Core en conjunto con la Dirección Regional de Tarapacá han cerrado un acuerdo por más de dos mil quinientos millones de pesos que irán directamente para las Pymes. Esto se van agendar mediante dos programas, uno que se llama Conecta y Colabora que tiene por propósito conectar a más de un emprendedor o a un empresario con una Pyme para poder dar una solución a problemas que se han presentado, producto de esta pandemia y que han perjudicado la productividad y competitividad de algún sector.

-¿Podría graficar con un ejemplo la idea?

-Por supuesto, el caso de los furgones escolares que hoy día no están siendo utilizados, pero que hay otros sectores de la economía que requieren transporte, las ferias. Otro ejemplo, sería la construcción en algunas zonas empresas que tienen que desplazar a sus trabajadores y hoy día cuanto hay restricciones para la locomoción pública. Es por eso que se llama conectar dos puntas para poder solucionar un problema que se está presentando, creemos que es importante para ir superando conflictos que se están presentando en algunos sectores de nuestra economía. Estos son proyectos colaborativos porque son presentados por más de una parte, que también es algo que tenemos que profundizar en nuestra economía con más contacto entre distintos sectores para que puedan de manera colaborativa dar soluciones y así transformar nuestra economía para mejorar la productividad y competitividad.

– A raíz de la gran demanda y la situación económica que se generará, ¿Corfo mantendrá sus recursos o se aplicarán recortes presupuestarios?

-Todo el sector público, incluido Corfo, ha tenido que hacer un esfuerzo y ha tenido recortes del gasto público. Estos son recortes que igual van en apoyo a la gente más vulnerable, los que están más desprotegidos en la sociedad. Entonces son recursos con los que tenemos que ser más eficientes para hacer más con menos recursos. Esos recursos están dirigidos a la gente que más lo necesita y que hoy día lo está pasando mal, sobre todo aquellos que han perdido su empleo y que nosotros como sociedad y como país tenemos que ir en su apoyo. En eso consiste la reducción presupuestaria que se ha hecho a todos los sectores públicos en los cuales la Corfo no ha estado ausente. Es un esfuerzo para ir en ayuda de los más vulnerables.

¿Y cuál ha sido la respuesta de los emprendedores e innovadores a los programas dirigidos a lograr insumos para la crisis del Covid-19?

-Ha habido muy buena respuesta. En algunas ocasiones hemos tenido postulaciones récord. Por ejemplo en la elaboración de artículos de protección de Salud, el mundo emprendedor desde Arica hasta Magallanes fue muy activo, hubo muchas postulaciones y eso demuestra que nuestros emprendedores si están comprometidos en colaborar para solucionar problemas sanitarios que se están presentando en Chile.

– En la Región de Tarapacá, ¿cómo las pymes se podrán integrar a los anuncios dispuestos por el Gobierno?

-Dependen del anuncio. Hay anuncios de postulaciones a través de Corfo, a través de Sercotec, todo lo que tiene que ver con la garantía del Estado. Los créditos que se hacen a través de instituciones financieros; depende del tipo de beneficio al que se tiene que postular. Por eso es muy importante estar atentos a los anuncios para saber dónde se postula.

¿En qué pie nos encontramos tecnológicamente en Tarapacá para colaborar con insumos médicos a la emergencia?

-Estamos muy sorprendidos y admirados de la Región de Tarapacá donde se presentaron 14 postulaciones para producir artículos de protección para el personal de Salud. Eso demuestra que esa región los emprendedores, sí son emprendedores y tienen capacidad para asumir nuevos desafíos. Para nosotros es muy gratificantes cómo los emprendedores de Tarapacá se mueven y van en apoyo no solamente de sus Pymes, sino que también se ajustan y van en apoyo de las atenciones más urgentes que está enfrentando el país. Recuerdo que hace poco hicimos un lanzamiento. Yo estuve con el Intendente y el Gobierno Regional haciendo la adjudicación para un consorcio del Centro de Economía Circular con sede en Tarapacá y eso demuestra el fuerte ecosistema emprendedor que hay en esa región y que nosotros queremos potenciar en distintas áreas, como por ejemplo en la economía circular.

-Tenemos una pregunta de la muchos esperan respuesta. ¿Si un dueño de Pyme esta en DICOM, no recibe apoyo económico?

-Nuestros programas no exigen DICOM. La Corfo en sus programas no pide el DICOM.

– ¿Existe posibilidad de apoyo publicitario a las Pymes a través de diarios, radios u otro medio de comunicación?

-Los concursos no son con nombre y apellido. Aquí no se excluye ningún sector. Cuando uno llama concurso, por el ejemplo el Conecta y Colabora, nosotros no medimos si son de uno u sector productivo; lo que nos importa es el proyecto que sea interesante independiente del gremio de Transporte, de Salud, sector de Comunicaciones. Aquí, lo importante es financiar proyectos que sean buenos que van en ayuda de la economía, de país, que van a dar empleo. Esas son las cosas que evaluamos y en ese sentido no hay discriminación hacia ningún sector productivo.

– ¿Cuántas son las Pymes registradas en nuestra región y cuál es la planta con que cuentan?

-En la Región de Tarapacá hay cuatro mil Pymes. De esa cifra se puede deducir que algunas tienen hasta cinco trabajadores lo que significaría un número superior a veinte mil personas laborando en ese sector. Con asombro hemos visto las Pymes que ya están digitalizadas después de la crisis social y ahora con esta pandemia. Es muy importante dar este salto como país y la Corfo quiere in en apoyo de las Pymes las más pequeñas porque creemos que se digitalicen también. Queremos emparejar el trayecto e ir en apoyo de este sector, esas empresas que no tienen recursos para enfrentar el cambio de manera autónoma. Queremos apoyarlo cuando emprendan la venta por internet que es fundamental en estos tiempos cuando clave es la venta por la internet.

– Si una Pyme quiere reconvertirse,¿qué apoyo le entrega Corfo? Ejemplo: una fábrica de ropa ahora quiere fabricar mascarillas, guantes y otros elementos de defensa ante la pandemia. ¿La ayudan con asesoría tecnológica?

-Por supuesto, en todos los programas de subsidio que tenemos uno puede presentar una propuesta como la que usted me plantea. Por ejemplo, en Conecta y Colabora, uno puede plantar un cambio de rubro como en el caso de los furgones escolares que pueden prestar servicios de traslado al personal de primera línea que atienden en consultorios y hospitales. Ese cambio se giro se puede hacer a través de los diferentes financiamientos que tiene Corfo para las Pymes.

-Gracias por la entrevista. ¿Desea enviar algún mensaje a la comunidad?

-Si, por supuesto. Esta es una de las crisis de Salud más grande que hemos enfrentado y por eso es importante que trabajemos de manera colaborativa y unidos. Los países que puedan sortear esta crisis de mejor manera serán aquellos que actúen en unidad. No es tiempo de sacar ventajas de ningún tipo, sino que todos, el mundo público y privado debemos trabajar de la mano para superar y lo más pronto posible esta crisis.