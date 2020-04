Senadora Luz Ebensperger: “Bolivia está en su derecho de cerrar su frontera, pero me parece grave que haya dejado abandonados a sus compatriotas. Chile ha dado un ejemplo en esta materia, repatriando a más de 30 mil compatriotas, y lo que ha hecho el gobierno boliviano deja mucho que desear”.

Para interiorizarse de la situación de los 840 bolivianos albergados por el gobierno regional en el liceo Bernardo O’Higgins, en el paseo Baquedano, la senadora Luz Ebensperger y el diputado Renzo Trisotti, acompañados del gobernador Álvaro Jofré y del seremi de Educación, Claudio Chamorro, recorrieron el recinto y dialogaron con hombres y mujeres que solo lanzan elogios al gobierno de Chile por su acción humanitaria.

En ese sentido, Álvaro Jofré destacó la labor humanitaria del gobierno regional, liderado por el intendente Miguel Ángel Quezada, para con este grupo de personas que las trasladó desde Colchane hasta Iquique a la espera de que el gobierno boliviano les permita regresar a su país. “Como gobierno del Presidente Sebastián Piñera hemos actuado prestamente para darle mejores condiciones de vida a este grupo de hermanos bolivianos”.





SENADORA EBENSPERGER

Para la senadora Luz Ebensperger, “el gobierno del Presidente Piñera, liderado en esta materia por el canciller Teodoro Ribera, el intendente regional, el gobernador y también el alcalde Mauricio Soria, ha hecho un gran trabajo con los bolivianos, resguardándolos no solamente para protegerlos a ellos sino que a nuestra gente de Tarapacá, porque me parecía muy grave que ellos anduvieran deambulando por toda la ciudad. Hoy están en el liceo de Hombres haciendo una cuarentena a la espera de que su país les permita entrar”.

Junto a ello, la senadora Ebensperger expresó que le parecía mal el hecho de que “Bolivia haya cerrado su fronteras dejando botados a sus compatriotas. Están en todo su derecho de cerrar sus fronteras, pero el hecho de no dejar entrar a sus compatriotas, de no previamente repatriarlos y dejarlos abandonados a su destino, me parece grave. Yo creo que aquí hay un ejemplo claro, que lo ha dado nuestro país, que ha liderado esta crisis de muy buena manera y así lo dice la Organización Mundial de la Salud. Tenemos las más baja mortalidad, somos el país de Latinoamérica que más testea y el canciller repatrió a más de 30 mil chilenos. Eso es lo que hace un país que se preocupa de su gente, no como Bolivia que los deja abandonados en un país extranjero, sin recursos, la mayoría de ellos son temporeros. Creo que Bolivia debió haber hecho mayores esfuerzos para repatriar a su gente y haber ampliado o mejorado el albergue que tiene en Pisiga para recibir no solo a 400 sino que a todos los bolivianos que quisieran regresar a su país. Chile ha dado un ejemplo en esta materia y lo que ha hecho el gobierno boliviano deja mucho que desear”.





DIPUTADO TRISOTTI

Para el diputado Renzo Trisotti, “la estadía forzada de esta gran cantidad de personas ha demostrado la enorme capacidad logística y de reacción que tiene nuestra región que ha contado con la colaboración y coordinación no sólo del gobierno y el municipio de Iquique sino también de la Cruz Roja, la Defensa Civil y el Bote Salvavidas. Es de esperar que frente a este gran esfuerzo de Chile el gobierno boliviano lo valore y de al fin las facilidades para que sus compatriotas puedan pronto volver”.

EQUIPO HUMANO

Luis Valenzuela, funcionario de la Gobernación Provincial de Iquique, y coordinador en las operaciones y logística al interior del refugio temporal, informó que existe una organización mancomunada entre los albergados y el equipo humano del gobierno que administra el recinto, que está conformado por seremis, funcionarios de la gobernación y del gobierno regional, de la Onemi, Defensa Civil, Cruz Roja y Bote Salvavidas.

Valenzuela precisó que las 840 personas, entre padres, madres, adultos mayores, niños y niñas, se representan por 47 delegados con quienes se coordinan las actividades que diariamente se deben realizar en el albergue, como aseo de baños y salas, y además se programan actividades deportivas.