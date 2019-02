Gerardo Duran Ojeda, académico e investigador de la carrera Odontología de la UNAP

Iniciamos este ciclo de entrevistas a jóvenes investigadores de la Universidad Arturo Prat de Iquique, con el académico de la carrera de Odontología, Gerardo Duran Ojeda, quien nos recibe en su oficina, para poder conocer un poco más sobre su experiencia en el proceso investigativo y académico en la UNAP, comentándonos sobre sus primeros pasos, señalándonos que el viene de Punta Arenas, y su relato lo inicia de la siguiente manera:

“Llegue desde la ciudad de Punta Arenas a los 7 años. Mi familia eligió Iquique por un tema de salud de mi madre, a ella le recomendaron cambiar de clima, así es que, mi familia determinó venirse por 2 años, pues ya llevamos 27 años acá, y no creo que regresemos, eso demuestra el cariño que tenemos a Iquique. Mis estudios básicos los realice en el la Academia Iquique, ingresando a la Universidad Arturo Prat el año 2013. Cabe señalar que yo venía de la Universidad del Mar, donde había egresado y titulado de odontólogo, en este contexto, me entusiasmó el nuevo proyecto que se me propuso pensando que había una responsabilidad con los profesionales de mi área, que habían cumplido en esa universidad por parte de la Universidad Arturo Prat, quienes realizaron un llamado para ingresar como profesor, fue así que postulé y quedé , desarrollando mi especialidad que es cirugía restauradora, como también realizando clases de biomateriales y operatoria dental en el laboratorio de simulación, que son los espacios de atención paciente real”.

-¿Cómo nació la idea de entrar a la investigación científica?

“La investigación, para mí, comenzó cuando llegó a mis manos la revista “Journal of Cosmetic Dentistry”, en la cual había una publicación de alto impacto científico, y que tenía resolución de algunos casos clínicos que para mí, tenían importancia para la parte práctica, clínica privada y docencia que realizó en la UNAP, destacando en esa publicación, que antiguamente todo lo que se hacía en Odontología era con metales, siendo esto un enfoque más conservador y biológico, donde incluía nuevos materiales, y esto, me llamó la atención, ya que era lo mismo que realizaba en mi especialidad y pensé que es lo que necesito enseñar”.

“Cuando acudí a esta publicación, la leí con detalle y me gusto, señalándome que me gustaría publicar algunos de mis casos en esta revista científica, y desde ese momento, me propuse que iba a trabajar para eso, siendo que, significaría estudiar, investigar, tener mucha lectura, mejorar mi práctica clínica ,optimizar mis tiempos, como también instruirme en fotografía clínica para registrar los casos, por otra parte, aprender inglés y a escribir correctamente sobre todo, trazar adecuadamente lo que deseo explicar, ya que en el área que estoy inserto, el aporte de comunicar bien o de cómo se comportan los elementos biológicos, es tremendamente valioso”.

-¿Qué significado tiene trabajar en al UNAP?

“Para poder señalar que significa estar en la UNAP, debo explicar que en materia investigativa, acá hay un gran vacío a nivel regional , pero dentro de las líneas de apoyo está el tema de salud pública y el centro odontólogo de la UNAP, que presta los servicios a través de profesionales a la comunidad, por otra parte, es valioso, ya que es lo importante estar con el desarrollo regional, sobre todo en el área de investigación a nivel general, en este sentido, podemos decir que, estamos insertos en la investigación nacional y en mi área en particular, pero lamentablemente tenemos un desarrollo regional muy lento ( me refiero en materia científica). Los grandes centros de investigación, están en Santiago o Valparaíso, en este escenario, nos planteamos el desafío de crear un centro investigativo en Iquique, ya que, efectivamente estamos formando parte de un grupo de distintas de sociedades científicas a nivel nacional, y esto nos hace estar participando en la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile, de manera muy estrecha, sobre todo con la filial de Antofagasta” y esto lo hacemos desde esta universidad.

“Por otra parte tenemos una estrecha relación con la Sociedad Odontológica Restauradora de Chile, destacando que también formo parte de esta agrupación, donde entregamos opinión en distintas temáticas de nuestra especialidad, también nos permite participar en otras sociedades científicas, que se encuentran en Estados Unidos y Europa, esta experiencia me ha demostrado que todo lo que se está haciendo a nivel internacional, se puede realizar a nivel regional, y esto se logra estando en la UNAP, ahí es el valor de estar trabajando en esta casa de estudios superior”.

-¿Cuál es el futuro de la investigación en la región?

“Veo y creo, que todo lo que se vea de alta complejidad, se puede reducir en términos muy simples, en este sentido, yo no creo en una odontología ultra elaborada, sino que, en una odontología simplista, pero de alto nivel y esto es para poder resolver los problemas clínicos de la comunidad. Visualizo un hito importante en el futuro, te puedo decir que ya tenemos dentro de la línea investigativa, de la creación en la UNAP junto con la carrera de Química y Farmacia de un proceso de blancamiento dental, realizado con productos iquiqueños, entonces uno se pregunta ¿es necesario recurrir a industrias multinacionales o internacionales para este proceso? claramente que no, demuestra que podemos generar productos locales y ofrecerlos a la comunidad”.

“Lo otro importante a considerar, es que estamos contribuyendo a nivel nacional a distintos núcleos de investigación Odontológica Restauradora, en este sentido, podemos decir que nosotros a través de este este estudio y laboratorio, también contribuimos a este gran conglomerado de especialista a ir engrandeciendo la odontología a nivel nacional”.

MENSAJE A COMUNIDAD ODONTOLÓGICA

“Quisiera dejar como mensaje, que en la investigación no existen escollos, a veces se nos presentan dificultades en nuestro trabajo, sobre todo en esta región que estamos un poco aislados y con bajos recursos, pero siempre coexistimos realizando muchas cosas, destacando que el conocimiento siempre está presente”.

“Algo valioso en esta área de la investigación científica, es que no se puede realizar solo, hay muchas personas talentosas que trabajan junto a uno, incluso alumnos que están en pleno desarrollo formativo y que sus aportes son super buenos, finalmente decir que, no creo que por que residimos en Iquique no podamos aportar a la investigación odontología, al contrario, estamos contribuyendo a un buen nivel. Y por último hay que comentar que, uno debe ser constante, disciplinado, estudioso en la vida y así, recibiendo el aporte valioso de los profesionales más experimentados, junto a las nuevas generaciones, podamos entregar una tarea más completa e importante a todo el mundo científico del país y por ende a la sociedad”.