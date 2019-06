“Los empresarios tenemos derecho a opinar de como vemos nuestra realidad económica, política, social y cultural. Somos parte de la sociedad. Nos preocupa lo que está sucediendo con los puertos en Perú, por ejemplo”, testimonia Jorge Lillo Recabarren comerciante detallista y empresario en entrevista con El Longino

Jorge Lillo Recabarren, empresario

La migración actual no tiene nada que ver con la de los siglos XIX y XX que engrandeció y contribuyó al progreso de nuestra ciudad, sin pedir nada al Estado.

Debe existir un control permanente a los ambulantes ilegales sino los establecidos se irán a la vía pública porque allí nadie paga nada y es más conveniente.

Debemos mirar con mucha atención lo que está ocurriendo con Perú en materia de ampliación, Y renovación de los puertos.

Héctor Rojas Cabrera

Periodista UCN

Analítico y profundo para observar la realidad. Nace en Iquique, hijo de funcionarios hospitalarios, se traslada a Arica junto a sus padres, donde cursa sus estudios básicos y medios. Inquieto y con un gran instinto y vocación empresarial, prestó servicios en varias empresas comerciales y financieras.

Su última empresa fue una Escuela de Conductores, que luego de tres años, termina comprándola junto a su esposa Berta Holtz, con quién son socios.

Así empieza su vida empresarial, la que luego extendería a la creación de un Centro Médico, dedicado a realizar exámenes de altura también para la minería, en forma preferente.

Se trata del empresario Jorge Lillo Recabarren, familiar directo y descendiente de Luis Emilio Recabarren.

Desconocido tal vez para el común de la gente, pero que es mucho lo que tiene que decir y opinar sobre su ciudad que lo vio desarrollarse.

He aquí sus respuestas a nuestras consultas:

-¿Acaban de celebrar el Día Nacional del Comercio, como está el sector del comercio detallista del que usted forma parte?

-Con muchos problemas, sobre todo que reinan las ofertas populistas, como son la rebaja de jornada a 40 hrs, 4% cotización a cargo de las PYMES o del empleador, indemnización a todo evento a cargo del empleador, aumento de dos días de vacaciones, sala cuna universal y todo a cargo del empleador.

-¿Peticiones que por lo demás provienen del mundo político y no de los trabajadores?

-Así es. Es la clase política la que hace las ofertas, pues los trabajadores en general se llevan muy bien con los empleadores del comercio detallista y de las PYMES. Formamos una gran familia. Tenemos una relación diaria y nos conocemos y convivimos muy de cerca.

-¿Esas medidas que le implican al comerciante detallista?

Que hay que asumir una enorme carga financiera y tributaria, que no alcanzamos a cubrir. Piense usted que la MIPYMES tienen menos del 14% de las ventas y deben hacerse cargo de pagar al 50% de los trabajadores. Los números no dan.

-¿Y el comercio ilegal?

Es un gran flagelo. Las Municipalidades en general otorgan muchos permisos sin medir las consecuencias. Están obligando a los establecidos a que nos vayamos a la vía pública, a la calle, a ejercer el comercio y cuando se reacciones será tarde, pues no se puede competir con tantas diferencias. Unos pagan todos y los otros no pagan nada. La actividad económica en la vía pública no es sana para el país, se pierde casi 60 millones de dólares anuales según lo denunciado por la CONFEDERECHTOUR. Creo desde una lógica política que los Alcaldes ganarían más adeptos si combate el comercio ilegal, que protegiéndolo.

-Al parecer los problemas siguen y suman ¿Ahora se les vendrán los Malls Chinos?

-Esa es otra gran preocupación que tenemos. Estos comerciantes vienen subsidiados por su gobierno y eso marca una diferencia que nos afectará.

-¿Contento con el pago a 30 días?

-Reguleque no más. Porque comenzará a regir en dos años, mientras tanto como lo denunció don Rafael Cumsille seguirán los abusos del alto comercio en contra del pequeño comerciante detallista y de las PYMES.

-¿En su trayectoria gremial les toca reunirse con la Fiscalía, PDI, Carabineros, que experiencia le o les han dejado al gremio?

-Hemos sido muy categóricos en esta materia. Hemos sido muy claro en exponerlo y en decirlo, por el bien de todos. Vemos que hace falta una coordinación entre estos servicios, los antecedentes y datos de la sobre la delincuencia deberían estar a disposición de los tres servicios y no en comportamientos estancos o separados.

-¿Les preocupa el tema migratorio?

-Hay que ser claro. La inmigración en Europa, en Estados Unidos en siglos pasados fue muy positiva y en nuestro caso como ciudad también lo fue. Pero la migración actual estimo que ha sido negativa. Mucha delincuencia, malas prácticas y hábitos y han incorporado en el comercio detallista y de las ferias los préstamos Gota a Gota, los sicarios. Ha sido más un aporte negativo que un saldo positivo. Imagínese como los comerciantes de la Caleta Riquelme estaban atormentados por verdaderas mafias,

-¿Les preocupa que el tema del sueldo mínimo se discuta entre la CUT, Gobierno y CPC?

-Eso es incomprensible, dejan sin voz a los comerciantes detallistas y a las PYMES, que son las que finalmente deben pagar el costo de los acuerdos que esos tres sectores adoptan. No me parece justo.

-¿Hoy el comercio vive un tema de transformación digital. Cómo el comercio detallista está enfrentando este tema?

-Nos preocupa bastante el tema digital. A través de la capacitación estamos dando señales a nuestro sector que es un camino que tenemos si o si que transitar y para ello nos estamos profesionalizando y preparando.

-¿Le gusta o le preocupa la política?

-Desde siempre se ha dicho que la política es el arte de gobernar y que los partidos son el sustento de la democracia, pero vemos con enormes reservas que el sector político y los partidos no están cumpliendo a cabalidad su rol en la sociedad.

-¿Les preocupa el nivel de desprestigio de las instituciones claves de la sociedad?

Por supuesto y creo que deberemos dar pasos urgentes para ir renovando a nuestra clase política y en general recuperar los valores que nos hicieron grande como país desde nuestra independencia republicana.

-Que es lo más valioso que tiene el comercio?

Tanto el comercio como la empresa tienen la virtud de generar relaciones sociales positivas, nos permite educar a nuestros hijos, mantener a nuestras familias y en general generar relaciones sociales positivas. Eso es muy valioso y la sociedad y sus autoridades deben apoyar al mundo empresarial.

-¿Tiene confianza en el futuro de Iquique y la región?

Por supuesto. Otra virtud de los comerciantes, empresarios y emprendedores es que somos optimistas. Miramos el futuro con esperanza. Creo que la minería, ya ha comenzado a generar actividad en distintas áreas, que beneficiarán al comercio detallista, pues habrán cerca de 4 a 5 mil nuevos empleos, y esa mano de obra gastará en Iquique, en el Terminal del Agro, en el Mercado, en el comercio establecido generando un círculo muy virtuoso.

-¿Algún deseo para Iquique?

Que sigamos esforzándonos en mejorar el centro comercial, las calles, las veredas, generar más plazas, eliminar la contaminación visual, más espacios públicos, mas bibliotecas, mas salud para la gente vulnerable, en fin que haya más progreso para nuestra ciudad.

En este sentido quiero expresar mi preocupación por lo que está sucediendo con los puertos en Perú, en que el Estado les está dando una enorme importancia, pues en los puertos nos vamos a jugar nuestro destino.