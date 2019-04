Los talleres que se iniciaron en distintos puntos de la comuna están abiertos a todas personas que se sientan motivadas para la práctica deportiva y recreativa.

Las fechas y horarios se han acomodado a fin de no interferir con las jornadas de clases y trabajo de los interesados, destacando entre ellos, el taller de fútbol sub 12 y sub 14, los días lunes y viernes desde las 17.00 a las 20.30 horas y el miércoles de las 17.30 a las 20.30 horas en el Estadio Municipal. Fútbol Sub 15 los martes, miércoles y jueves de las18.30 a las 20.15 horas y Fútbol Femenino los martes, miércoles y jueves de las 16.45 a las 18.30 horas, también en el Estadio Municipal.

Asimismo, los interesados en practicar voleibol lo podrán hacer los días lunes de 21.00 a 23.00 horas y jueves de las 17.00 a 23.30 horas en el Centro de Alto Rendimiento, CAR. Tenis de Mesa los lunes y martes de las 17.00 a las 19.00 horas y viernes de 16.00 a 18.00 horas y sábado de 16.30 a 18.30 horas en el CAR. Tenis, los lunes y miércoles de 16.00 a 18.30 horas y sábado de 16.00 a 18.00 horas en el CAR.

Boxeo, los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 19.00 a 21.00 horas en el CAR. Halterofilia los días lunes, martes, jueves y viernes de 19.00 a 21.00 horas en el CAR. Judo, el sábado de las 9.30 a las 13.15 horas y los martes y jueves de las 16.15 hasta las 17.15 horas en el CAR.

También habrá talleres de Aeróbica, los días martes, jueves y viernes de 10.30 a 12.00 horas y los lunes, miércoles y viernes en horario de 19.50 a 21.30 horas en el CAR del Techado municipal.

Los días lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 11.00 horas y martes y jueves de 11.00 a 13.00 horas en el sector de Santa Rosa

Además, se impartirán los talleres de Karate los lunes martes y viernes de las 18.00 a 21.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 horas y martes y jueves de 19.00 a 20.30 horas en el CAR. Basquetbol, los martes y sábado de 18.30 a 20.30 horas y sábado de 12.00 a 16.00 horas. Cheerleader, los lunes de 19.00 a 22.00 horas y miércoles y viernes de 19.00 a 21.00 horas en la escuela de Lenguaje Oasis.

Tiro con Arco, lunes, miércoles y viernes de 15.00 a 17.00 horas en el estadio municipal. Balón Mano, lunes y miércoles de 17.30 a 20.30 horas y sábados de 18.30 a 20.30 horas en el Techado municipal. Taekwondo, lunes, martes, miércoles y jueves de 18.45 a 20.45 horas y viernes de 18.45 a 20.30 horas en el polideportivo de Santa Rosa. Gimnasia Artística, los lunes y martes de 17.00 a 19.00 horas y sábados de 16.00 a 19.00 horas en el CAR.

Las inscripciones se realizan en los horarios y lugares en que se esté desarrollando cada taller deportivo. Además, los interesados se pueden acercar a las oficinas del Departamento de Deportes de la Municipalidad de Alto Hospicio para requerir más información de los diferentes puntos en donde se están realizando actividades deportivas.