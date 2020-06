Reestructurarán proyectos sociales

Durante sesión de teletrabajo del Concejo Municipal se analizó la compleja situación presupuestaria 2020 del municipio de Alto Hospicio, en tiempos de la crisis sanitaria del COVID-19, la cual dejó entrever que tendrán que modificarse muchos proyectos e inversión social en beneficio de la comunidad, por la disminución de recursos a las arcas municipales.

Así lo informó el concejal Alejandro Millán, presidente de la comisión de Finanzas del Concejo Municipal, que dio cuenta de la preocupación de las autoridades comunales por la disminución de recursos económicos.

Dijo que en julio se reunirá nuevamente el alcalde Patricio Ferreira y Cuerpo de Concejales junto al equipo técnico municipal para determinar las acciones a seguir en respuesta a la compleja situación de las partidas presupuestarias y los ingresos proyectados para el 2020, que no está percibiendo el municipio para atender los servicios a la comunidad.

Precisó que la crisis sanitaria, social y económica está ocasionando que la Municipalidad de Alto Hospicio deje de percibir ingresos suficientes y se está endeudando para cumplir sus compromisos contraídos.

El municipio ha tenido que desembolsar recursos no contemplados para gastos de protección, seguridad y salud de la población, como los operativos de sanitización en diferentes puntos de la comuna, compra de artículos sanitarios y otros ítems para el área de la Salud, añadió el concejal Millán.

Sostuvo que disminuyeron en alrededor de un 50 por ciento la reducción de los ingresos al Fondo Municipal, producto de los no pagos en la Renovación de Permisos de Circulación, de patentes y de obras municipales, además de no cancelación de contribuciones y partes emitidos por el Juzgado de Policía Local, entre otros.

“Esta situación está propiciando que el consistorio no pueda cumplir a cabalidad lo planificado para este 2020. Hay costos fijos que cumplir como los servicios básicos y el pago a la empresa de recolección de basura, que significan un desembolso de varias decenas de millones. También, hay que considerar el pago a los trabajadores municipales en las diferentes reparticiones, que de no variar la situación actual y no tener dinero suficiente en caja, es posible que no se pueda llegar a buen término presupuestario a fin de año, y se llegue a la difícil posición de tener que despedir mano de obra”, afirmó.

Por último el edil Millán, aclaró que en el mes de julio se van a tomar diversas medidas para modificación del Presupuesto Municipal 2020, el cual será discutido y votado en el Concejo Municipal.

Historia

La crisis social y económica en la comuna ya había sido advertida por el alcalde Patricio Ferreira cuando comenzó la pandemia, y junto a otros alcaldes del país habían solicitado más recursos al Gobierno, tanto para poder desarrollar sus programas sociales en beneficio de la comunidad, como para atender la contingencia sanitaria que los iba a afectar de sobremanera. En esa oportunidad se requirió al Ejecutivo una urgente revisión del Fondo Común Municipal para que llegue más dinero a las regiones y no se quede todo en la capital.

Hasta ahora, el concejal Millán subrayó que el municipio no ha recibido ninguna respuesta a esa demanda, solo recibió una parte para atender la pandemia, y mientras tanto, el consistorio sigue absorbiendo todas sus necesidades con sus propios y escasos medios para ayudar a la gente, debiendo destinar recursos de un sector a otras áreas para atender la grave situación que están viviendo los vecinos y vecinas vulnerables de la comuna.

Se consigna que en la reunión virtual convocada el fin de semana, participaron junto al alcalde Patricio Ferreira, la concejala Giovanna Trincado y los concejales Antonio Mamani y Alejandro Millán, además del equipo técnico de la Municipalidad encabezado por la directora de Control Claudia Muñoz y el director de Finanzas Patricio Gallardo.