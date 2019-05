People´s Daily: Yo quiero preguntar sobre los chips. He notado que usted dijo en una entrevista con medios japoneses el 18 de mayo que –“Huawei no necesita chips de Estados Unidos. No existe problema con Huawei”. En una carta a sus empleados usted mencionó que Huawei tiene fortalezas y se ha preparado. Puedo preguntar ¿dónde están esas fortalezas y qué han hecho para prepararse?

Ren: En primer lugar, siempre necesitamos chips de Estados Unidos. Nuestros socios en Estados Unidos están cumpliendo sus responsabilidades, y además están pidiendo la aprobación de Washington. Si esta aprobación es concedida, aún seguiremos comprando chips de estos proveedores. Incluso venderemos chips a compañías estadounidenses (para ayudar a Estados Unidos a hacer productos más avanzados). No vamos a excluir a nuestros socios en Estados Unidos ni vamos a buscar el crecimiento solos. Vamos a crecer juntos.

Aunque el suministro por parte de nuestros socios no fuera suficiente, no tendremos problemas. Esto se debe a que podemos fabricar todos los chips de alta gama nosotros mismos. En el “periodo de paz” adoptamos una política de “1+1”, esto quiere decir que la mitad de nuestros chips provenían de compañías estadounidenses y la otra mitad de Huawei. No podemos estar aislados del mundo. Por el contrario, debemos ser parte de él.

Nuestra relación tan cercana a las compañías estadounidenses es el resultado de varias décadas de esfuerzo por ambos lados. Mientras que estas compañías obtengan la aprobación de Washington, nosotros les continuaremos comprando en grandes cantidades. Puede darse el caso de que no obtengan la aprobación rápidamente. Tenemos formas para sobrellevar este periodo de transición. Y una vez que la aprobación sea un hecho continuaremos en nuestro comercio regular con estas compañías estadounidenses y trabajaremos juntos para construir una sociedad de información para la humanidad. No queremos trabajar solos.

¿Cuál cree usted que sea la posición de los productos in-house de Huawei y R&D? La carta también mencionaba que Huawei puede asegurar la continuidad en la entrega. ¿Es cierta esa afirmación? ¿Existe algún punto crítico y en dónde está?

Ren: Vale la pena aprender de las compañías estadounidenses en términos de su profundidad y alcance en ciencia y tecnología. A nivel de negocios creo que la brecha entre Huawei y algunas compañías estadounidenses es pequeña. Debemos mantener los pies en la tierra y concentrarnos en nuestro trabajo.

The Paper: Otros ejecutivos de Huawei han manifestado que Huawei es capaz de seguir atendiendo a sus clientes. ¿El veto de Estados Unidos afectará a sus mejores clientes y negocios? ¿Cómo respondería?

Ren: Ciertamente seremos capaces de continuar atendiendo a nuestros clientes. Nuestra capacidad de producción en masa es enorme, y haber puesto a Huawei en la “Lista de Entidades” no tendrá un gran impacto sobre nosotros. Estamos progresando con nuestras licitaciones a nivel mundial.

Nuestro crecimiento reducirá su velocidad, pero no tanto como todos se imaginan. En el primer cuatrimestre de este año nuestras ventas crecieron 39% comparándolo con el mismo periodo del año anterior. Esta tasa de crecimiento decreció al 25% en abril, y puede continuar decreciendo hacia el cierre de este año. Pero el veto en Estados Unidos no nos conducirá a un decrecimiento ni dañará el crecimiento de nuestra industria.

Science and Technology Daily: Si Estados Unidos corta la cadena de suministro, ¿cómo se verá afectada la industria? Hace dos días, vi que Fang Zhouzi (una celebridad de Internet) tuiteó «Si el neumático de repuesto es bueno, ¿por qué no usarlo antes de una explosión?» ¿Cuál es su opinión al respecto?

Ren: Si utilizamos neumáticos de repuesto en todos nuestros productos, eso significa que estamos buscando la llamada «innovación independiente». El objetivo principal de la innovación independiente es convertirse en un jugador dominante. Pero queremos tener socios en todo el mundo. Por esa razón, su idea de usar el neumático de repuesto antes de una explosión no está en nuestras mentes. Él no entiende nuestro pensamiento estratégico. No queremos lastimar a nuestros socios. Queremos ayudarlos a tener finanzas sólidas, incluso si eso significa que tenemos que hacer ajustes.

Como mencioné, no tenemos la intención de dejar de usar los componentes de las compañías estadounidenses. Esperamos que las compañías estadounidenses puedan seguir siendo nuestros proveedores, para que podamos servir a la humanidad en conjunto. Anteriormente, hemos compartido información sobre nuestro desarrollo de chips con nuestros proveedores. Incluso hemos compartido nuestros resultados de investigación con ellos. Por eso los proveedores son tan amables con nosotros. Nuevamente, para responder a la pregunta «Si el neumático de repuesto es bueno, ¿por qué no usarlo antes de una explosión?» Los neumáticos de repuesto sólo se usan cuando revientan los originales. ¿Por qué deberíamos usarlos antes de que nuestros neumáticos exploten?

Science and Technology Daily: ¿Cómo se verá afectada la industria si Estados Unidos corta la cadena de suministro?

Ren: Nuestra empresa no terminará con una escasez extrema de oferta. Nos hemos preparado bien. A principios de este año, predije que algo como esto ocurriría dos años más tarde, y que Estados Unidos no tomaría medidas antes de que la demanda contra nosotros se resolviera en los tribunales. Estábamos bastante seguros de que tomarían medidas contra nosotros independientemente del resultado. Pensamos que tendríamos dos años para hacer los preparativos.

¿Qué acciones específicas está tomando Huawei en educación básica e investigación básica? ¿Qué tipo de soporte brindará esto al futuro desarrollo de Huawei?

Ren: Primero, tenemos 26 centros de experiencia para Investigación + Desarrollo a nivel mundial. Actualmente contamos con más de 700 matemáticos, 800 físicos y 120 químicos que trabajan en Huawei. Tenemos un Instituto de Investigación Estratégica, que proporciona una gran cantidad de fondos a profesores reconocidos en las mejores universidades de todo el mundo. No esperamos retorno de esta inversión. La forma en que patrocinamos la investigación es similar a cómo funciona la inversión de acuerdo con la Ley Bayh-Dole de Estados Unidos. Son las universidades las que se benefician de la inversión. Al hacerlo, trabajaremos con más científicos que investigan tecnologías en diferentes etapas.

Se considera que las normas 5G tienen un gran impacto en la sociedad. Pocas personas imaginarían que se originaron de un artículo de matemáticas escrito por el profesor turco Erdal Arikan hace más de una década. Descubrimos este artículo dos meses después de su publicación. Luego, comenzamos a investigar, realizar análisis y solicitar patentes basadas en este documento. Miles de empleados de Huawei han participado en esta investigación. Nos tomó una década convertir dicho artículo matemático en tecnologías y estándares. Tenemos la mayoría de las patentes esenciales de 5G en el mundo, aproximadamente el 27% del total.

El profesor Arikan no es un empleado de Huawei, pero patrocinamos su laboratorio para que pueda contratar a más estudiantes de doctorado, a quienes también apoyamos. También patrocinamos un profesor universitario en Japón. Una vez tuvo cuatro estudiantes de doctorado, los cuales luego se unieron a Huawei, pero continuaron trabajando en su oficina. Luego reclutó a cuatro estudiantes de doctorado más para que trabajaran para él, y los ocho que trabajaban para él al mismo tiempo. Todos sus artículos pertenecen a ellos mismos, no a nosotros. Si queremos usar sus resultados académicos, debemos pagarles. Este enfoque es similar al de la Ley Bayh-Dole de Estados Unidos. Utilizamos este enfoque para trabajar con más científicos.

Tuvimos una conferencia científica mundial la semana pasada, y asistí a ésta de forma remota a través de una video llamada. Varios científicos jóvenes y brillantes, todos poseedores de un doctorado, asistieron a la conferencia y me presentaron la tecnología. Me explicaron qué significaría cada uno de sus artículos para la sociedad en el futuro. Constantemente tenemos este tipo de comunicación en todo el mundo. Esto nos permite absorber nuevas ideas y también les ayuda a comprender nuestras necesidades. De esta manera, somos capaces de mantenernos informados unos a otros constantemente.

Damos ofertas de trabajo a algunos de los mejores y más talentosos estudiantes desde su segundo año de universidad. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Estatal de Novosibirsk han sido campeones o subcampeones en el Concurso Internacional de Programación Colegial durante seis años consecutivos. Google pagó salarios cinco o seis veces más altos de lo normal para emplearlos. A partir de este año, pagaremos incluso más que Google para atraer a tal talento para trabajar en innovación en Rusia.

No requerimos que los científicos siempre tengan éxito. Los fracasos también son una forma de éxito, porque desarrollan experiencia. De esta manera, somos capaces de avanzar constantemente.

Sina: Usted está hablando de una mayor inversión en matemáticas y disciplinas básicas. ¿Qué pasa con el nivel de inversión de Huawei en el mundo? ¿Qué hizo que reconociera la importancia de las disciplinas básicas? ¿Cuáles son sus metas y expectativas para futuras inversiones?

Ren: Veamos un ejemplo. La cámara del teléfono inteligente Huawei P30 Pro es un reflejo de cómo se pueden aplicar las matemáticas en la práctica. Las fotos no son simplemente capturadas sino calculadas a través de las matemáticas. Los ojos humanos equivalen a unos 100 millones de lentes, pero una cámara sólo tiene un lente. Nuestro teléfono inteligente puede usar los cálculos para dividir la imagen capturada por los sensores de luz en un solo lente en decenas de millones de lentes visuales, y luego reproducir la imagen.

Los matemáticos de nuestra empresa tienen un eslogan: fabricar teléfonos inteligentes que superen a los ojos humanos. Una vez critiqué esta idea en un discurso interno. Creo que es innecesario. Sin embargo, son tercos y no puedo hacerlos cambiar de opinión. Dicen que nuestros teléfonos inteligentes pueden capturar una imagen de la Luna y de vistas a mil kilómetros de distancia. Esto puede ser cierto, porque las matemáticas pueden ayudar a restaurar las señales de luz débiles.

El negocio de consumo se ha beneficiado mucho de estos recursos y puede actualizar sus productos cada tres meses. La mayoría de las contribuciones provienen de matemáticos. Los físicos también han contribuido al desarrollo de sensores tricromáticos.

China Business Journal: Tengo dos preguntas. Primero, el negocio de Consumer ahora representa la mayor parte de los ingresos de Huawei, seguido del negocio del Carrier Networks y de Enterprise. ¿Qué proporciones cree que cada uno de estos tres negocios recibirán de los ingresos de Huawei dentro de cinco o diez años? Segundo, en la situación actual, ¿cómo definiría el futuro papel de HiSilicon en Huawei?

Ren: El rol de HiSilicon es de soporte para Huawei, uno que avanza en conjunto con el equipo operativo de la compañía. Puede compararse con un camión de combustible, una grúa o un médico de campo que avanza junto con la operación central.

En cuanto a nuestros tres grupos empresariales, no consideramos que el más rentable sea el más importante. El departamento responsable de la creación de conexiones de red no enfrenta tantas dificultades como otros porque se ha preparado durante mucho tiempo. Nuestras tecnologías 5G, de transmisión óptica y de red principal están libres de la presión que se está ejerciendo sobre este departamento, y estas tecnologías serán líderes mundiales durante muchos años.