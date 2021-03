Según lo informado ayer por Karla Rubilar, en la región de Tarapacá “dos de cada tres personas que reciben el Ingreso Familiar de Emergencia son jefas de hogar”. La Ministra de Desarrollo Social y Familia invitó a postular a los dos bonos implementados para los meses de marzo y abril, reconociendo a El Longino que existen brechas digitales y de género en las localidades apartadas de nuestra región.

Mientras ayer Juan José Ossa, ministro que encabeza la Secretaría General de la Presidencia, advertía a los disputados de la república que –de no extenderse el Estado de Excepción– «millones de chilenos perderán el IFE y el Bono Covid», la Ministra de Desarrollo Social y Familia desplegaba una intensa agenda en la ciudad de Iquique explicando en qué consisten estos dos subsidios estatales que están a disposición de la ciudadanía con motivo de la pandemia del coronavirus.

En efecto, la doctora Karla Rubilar Barahona –provista de plumón y pizarra– fue la figura estelar del punto de prensa “al aire libre” en la intendencia regional, acompañada de la máxima autoridad del gobierno interior, Miguel Ángel Quezada y la SEREMI de su cartera, Katherine Aliaga Araya, entre otras autoridades sectoriales locales.

Su didáctica intervención partió haciendo un breve balance sanitario y repasó el avance del proceso de vacunación en Tarapacá contra el covid-19. Era el preámbulo requerido para el principal énfasis que tuvo su visita a nuestra región: Invitar a todos los ciudadanos que se hayan visto afectado económicamente por la emergencia a postular a los dos subsidios implementados dentro del contexto del llamado Plan “Paso a Paso”, que limita los desplazamientos de la población según las Fases en que se encuentren.

POSTULACION: HASTA EL 15

En primer lugar, la secretaria de estado detalló que las jefas o jefes de hogar que integren el sistema Seguridades y Oportunidades (SSyOO) o reciban el Subsidio Único Familiar (SUF) no requieren realizar ninguna postulación, dado “que lo recibirán de manera automática en sus cuentas de Bancoestado”.

El resto de la población, que esté debidamente acreditada en el Registro Social de Hogares (RSH), desde este lunes 5 y hasta el 15 de marzo deben “ingresar su solicitud a través de la plataforma www.ingresodeemergencia.cl”.

LAS BRECHAS DE TARAPACÁ

El diario El Longino consultó a la Ministra Rubilar sobre la página web –abierta durante este verano– por el Bancoestado, donde quedó en evidencia que había un número importante de personas que no habían cobrado estos subsidios, aunque calificaban plenamente de acuerdo a los registros estatales.

Ministra, ¿será que los habitantes de Tarapacá que no postulan a los bonos y ayudas que le otorga el Estado son –tal vez– personas tan vulnerables que no tienen acceso a internet, señal de telefonía celular, no tienen computador e, incluso, no saben cómo usar estos equipos porque acá existe una brecha digital importante? ¿Cómo se sortea esa brecha?

– Es una gran pregunta. Efectivamente la brecha digital es una realidad. Acá en Tarapacá hay lugares aislados, que no tienen acceso a internet, que tenemos complicaciones para que las personas puedan postular y efectivamente desde el Ministerio hemos hecho un esfuerzo de acompañar en ese proceso a través del teléfono, el Fono Mayor que es el número 800-400-035 y el 101 de Chile Atiende, además de los operativos en terreno que está haciendo en la Secretaria Ministerial Regional de Desarrollo Social y Familia.

En estos operativos, la Seremia pone a disposición ipad y computadores, para poder llevar esta posibilidad de postulación a los diferentes lugares. Y también contamos con la ayuda del gobierno regional y de los propios municipios.

Sin embargo, estamos entregando bonos automáticos a familias que pertenecen al SUF o SSyOO, y lo que ocurre es que algunas personas no han podido cobrarlos porque no tienen Cuenta RUT porque para contar con ésta se debe realizar un proceso que se llama de “activación y en algunos casos las personas no saben que se les ha depositado mientras otros han determinado tener un pago “presencial”.

Para nosotros es importante que el plazo de cobro no se venza y esos recursos los puedan cobrar las familias que más lo necesitan. Tanto es así, que se han creado dos páginas web donde se puede revisar si se está en alguna de estas situaciones. Una de las páginas es www.bonospendientes.cl y www.nolocobraste.cl.

Nos quedan brechas. Esta región tiene una brecha digital que tenemos que superar y estamos haciendo los esfuerzos para en ese sentido.

La brecha digital es un tema en Tarapacá, sin embargo también está la brecha de género: Las cifras oficiales hacen suponer que aquellos que no están cobrando ni postulando a los subsidios, pudiendo hacerlo, en realidad son mujeres pero no adultas mayores, sino muy probablemente jefas de hogar sin capacitación digital.

– Estamos de acuerdo. Sin duda alguna hay brechas de género, tal como lo vimos en el Día Internacional de la Mujer en que quedó de manifiesto que esta pandemia golpeó mucho más duramente a ellas.

Hablamos que retrocedimos 10 años en empleabilidad femenina, aumentó la violencia familiar, se incrementó el cuidado de las personas durante esta emergencia que aún vivimos. Por tanto, la brecha digital también es una brecha de género. Y le voy a decir más: 2 de cada 3 personas que reciben el Ingreso Familiar de Emergencia en la región de Tarapacá son jefas de hogar y, por tanto, es muy posible intuir que, quienes están dejando de postular también son mujeres. Por tanto, el esfuerzo mayor que nosotros que hacer es profundizar el trabajo mancomunado con la mayor cantidad de reparticiones del Estado que puedan ayudar y así se entiende, por ejemplo, el apoyo del Instituto de la Juventud porque los y las jóvenes tienen más posibilidades de acceder a las herramientas digitales y ayudar a aquellas mujeres que lo necesitan.



IFE COVID: PARA COMUNAS EN FASE 2 Y 1

Es un aporte que las familias pueden solicitar si sus ingresos son menores al ingreso máximo establecido. Los requisitos son pertenecer a un hogar con al menos un beneficiario del sexto pago del IFE y residir en comunas en Fase 1. O bien, pertenecer al 60% más vulnerable del RSH y residir en comunas en Fase 1 (Cuarentena) y 2 (Transición).

BONO COVID: PARA COMUNAS EN FASE 3 y 4

Este subsidio puede ser postulado por residentes en comunas que hayan estado en Fase 3 (Preparación) y 4 (Apertura Inicial), durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 28 de febrero de este año.