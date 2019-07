Según el informe entregado por la Consultora Patricia Molina, las prácticas que más atrae la presencia de lobos marinos son arrojar al mar restos de carnada y otros desechos durante la preparación de los espineles; en la maniobra de recogida y en el proceso de descarte de especies no objetivo.

Un levantamiento de línea base respecto a las distintas especies y artes o aparejos de pesca para conocer cuál es el grado de interacción del lobo marino en los diferentes procesos de extracción que es realizado por los pescadores artesanales de Caleta Cavancha fue dado a conocer a través del estudio “Interacción entre la Pesca Artesanal y el Lobo Marino”, realizado por la Consultora Patricia Molina.

Junto a Caleta Cavancha el levantamiento fue realizado en las caletas Pichilemu y La Vega, ubicada en Calbuco, Región de Los Lagos, evaluando las interacciones en tres momentos de la actividad pesquera artesanal: previo al zarpe con los preparativos en la caleta; durante la navegación, calado y extracción de la pesca, la recalada y desembarque de los recursos.

El ingeniero pesquero, Alberto Leiva, parte del equipo de investigación a cargo del proyecto

El director del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura región de Tarapacá, Marcelo Moreno Toledo, señaló que si bien este no es el primer estudio que se hace en torno a interacción entre el lobo marino y la pesca artesanal, la idea es “determinar cuáles son las interacciones principales del lobo de mar con los pescadores y a partir de ahí proponer medidas para mitigar la acción que es más complicada para los pescadores en faena o en la caleta misma”, señaló.

Siguiendo con lo anterior, Marcelo Moreno explica que la relación pescador-lobo de mar “es bastante fluida con los lobos, porque hace muchos años que están interactuando con ellos. Lo concreto es que hoy el lobo, por las características de las pesquerías, afectan la actividad pesquera, dado que es ahí donde encuentran el alimento de más fácil acceso”, señaló.

De este modo, se determinaron las prácticas que más atrae la presencia de lobos marinos son arrojar al mar restos de carnada y otros desechos durante la preparación de los espineles; en la maniobra de recogida y en el proceso de descarte de especies no objetivo y al alimentarlos en las caletas y terminales durante el eviscerado de los peces capturados.

Finalmente el director regional de SERNAPESCA, hizo un llamado a los turistas y público en general que visitan las caletas a no alimentar o acercase a los lobos marinos, porque no son animales domésticos “hay que hacer un fuerte trabajo para difundir, enseñar y educar a las personas que la relación con el lobo marino no es la que tradicionalmente han visto”, concluyó.

ANTECEDENTES

Una duración de diez meses tuvo el levantamiento de información y la entrega de resultados del proyecto “Interacción entre la Pesca Artesanal y el Lobo Marino”. La ingeniera pesquera de la Universidad Católica de Valparaíso, Patricia Molina, fue la jefa de proyecto, junto a ella trabajaron el también ingeniero pesquero, Alberto Leiva y la bióloga marina de la Universidad Austral, Margarita Cofré.

Consultado por el análisis final que arrojó este informe, el profesional sostiene “principalmente el problema se genera por un tema de competencia por el recurso final, tanto para el pescador como para el animal. La problemática se centra principalmente en que el lobo está acostumbrado al alimento de fácil acceso con este destino que le dan los pescadores a las vísceras, descarte de las especies que ellos no les sirve y que van directamente al mar, lo que genera que el lobo se acostumbre a seguir las embarcaciones para obtener este alimento fácil en las zonas de pesca”, concluyó.

El estudio entrega una serie de recomendaciones no sólo para disminuir el riesgo de interacciones perjudiciales con el lobo marino, sino incluso como oportunidades de negocios en el que los desechos pesqueros son aprovechados en la generación de productos con valor comercial, como compostaje, biofertilizantes y como pulpa congelada que sirva de alimento para otros tipos de animales.