A través de un comunicado el exalcalde de Huara, Carlos Silva Riquelme explicó su salida, tras veinte años militancia, del Partido Radical. En la nota agradece a la colectividad política por el apoyo que le brindó durante su cargo en la municipalidad huarina, además asegura que tras este paso de renunciar al PR, estará solo en el aspecto de militancia, pero que confía en el apoyo que le brindan sus cercanos, como “dirigentes, líderes y lideresas, amigos y amigas de diferentes localidades y moradas políticas”

“Antes que todo, es mi deber público agradecer a la que fuera mi morada política por 20 años. En todo este tiempo asumí mis responsabilidades con enérgica lealtad, alto compromiso y sin ninguna reserva intelectual. Agradezco al PRSD y a sus militantes la oportunidad brindada por permitirme servir bajo su sello en la comuna de Huara como funcionario municipal, concejal y como alcalde. Creo y respeto firmemente los postulados democráticos que mueven las acciones del partido y de cada uno de sus militantes”, expesa la nota de Carlos Silva.

El ex alcalde afirma en la nota que “el radicalismo fue el brazo que forjó mi conciencia política en el compromiso con el humanismo, la justicia, la igualdad, la solidaridad social y la libertad electoral. Me voy del PRSD orgulloso de haber militado en sus filas y convencido de que el momento actual debo definirlo con la más absoluta responsabilidad, autonomía y valentía para reflexionar quietamente sobre mi futuro en la política y construir en plena libertad un diálogo sincero con parte importante de la ciudadanía de Huara y Tarapacá, que me han exhortado a asumir y reemprender retos políticos para una mejor sociedad”.

Silva indica que, sin militancia está fuera de los mandatos de cúpulas y que desde ahora se someterá a una comunicación directa con los ciudadanos y ciudadana, asegurando que su motivación es “al igual que ustedes, quiero volver a creer.”.

“Será la primera vez que andaré medio guacho por los derroteros de la política. Pero confío que en este camino me acompañarán dirigentes, líderes y lideresas, amigos y amigas de diferentes localidades y moradas políticas para ir respondiendo juntos las interrogantes de esta nueva etapa. Nos unirá la convicción de que es mejor una política solidaria, justa, verdadera, amorosa y cercana a los abrazos. Fraguar una nueva relación política basada en el verdadero significado del servicio público y del estado: ser garantes del pueblo y medio primordial para resolver las necesidades de las personas y comunidades”, finaliza la nota.