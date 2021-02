Sin la asistencia de año anteriores -producto de las restricciones del plan Paso a Paso- pero con el mismo sentimiento y emociones de versiones pasadas, fue la ceremonia de entrega del premio “Dr. Patricio León Peric” que hace el Centro Social y Cultural Ex Alumnos Liceo de Hombres de Iquique al estudiante de mejor rendimiento durante su formación secundaria.

La actividad en el centenario establecimiento de avenida Baquedano contó con presencia del directorio y socios del centro, profesores del Liceo Bernardo O’Higgins y los familiares del homenajeado, Ismael Alejandro Brito Dinamarca.

El profesor Leoncini entregó a al joven liceano un libro donde se recopila la centenaria historia del establecimiento y además en nombre de cada uno de ellos que fueron sus profesores, compañeros y comunidad estudiantil le brindó un abrazo para el éxito en su carrera universitaria.

Fue el presidente de los ex liceanos, Eduardo Zagals Lucero, quien destacó los merecimientos del joven que durante sus cuatro años de enseñanza media logró un promedio de notas 6,9 que le hizo merecedor del premio al mejor de los mejores generación 2020. “Queremos felicitar a Ismael por su rendimiento en los estudios, le deseamos éxito en su nueva etapa y esperamos que este este premio que se logra con el aporte monetario de los socios sea un aporte para su futuro”.

El directorio y los socios presentes en el acto posando con Ismael Brito Dinamarca junto al estandarte del Centro Social y Cultural Ex Alumnos Liceo de Hombres de Iquique.

Por su parte el inspector general del Liceo Bernardo O’Higgins, Sebastián Chiang, indicó que Ismael Brito Dinamarca representa el trabajo del alumno con sentido aspiracional para ser mejor cada día, y a la familia comprometida con la formación de sus hijos.

El ex alumno y ex docente del liceo, Miguel Angel Leoncini, en coloquial discurso, felicitó al joven cuyo futuro está en estudiar medicina o geología en la Universidad de Chile o Católica del Norte, “hay que estudiar mucho y tienes dos virtudes, familia y cerebro. Los liceanos somos la vanguardia, los que vamos adelante. Ismael tu eres legionario que irá a luchar al mundo”. El profesor fue el encargado de entregarle a Brito un set de libros escritos por Freddy Alonso, con la historia del establecimiento creado en 1886. En tanto el ex alumno y presidente del CORE, Rubén Berríos Camilo, le entregó la corbata y piocha del Centro Social y Cultural Ex Alumnos Liceo de Hombres de Iquique.

Solemne momento en que el joven homenajeado recibe la insignia y corbata del Centro de Ex Alumnos, distintivos que le fueron entregados por el presidente del Core Rubén Berríos.

Cerrando la ceremonia vino la entrega del premio “Dr. Patricio León Peric”, recibiendo Ismael su diploma y cheque de manos del presidente y tesorero de la agrupación de ex liceanos.