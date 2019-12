Las mujeres participantes recibieron una completa capacitación para postular a un cargo en las Municipales 2020.

Postularon sin grandes expectativas y hoy tienen la convicción de que algún día pondrán sus conocimientos a prueba en algún cargo público. Porque si antes les parecía un sueño casi inalcanzable, después de participar en la Escuela de Líderes Políticas 2019 nada les parece imposible.

Fueron 28 mujeres las que tuvieron su certificación oficial de parte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y la Asociación Chilena de Municipalidades. Todas ellas de Tarapacá, el primer grupo que logró con éxito formar parte de esta capacitación inédita con miras a las elecciones municipales 2020.







Con la presencia de la directora regional (s) del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Rosa Malebrán, la encargada de Participación Política, Rosa Abarzúa, y la coordinadora de ASCHM, Darío Chacón, se hizo la última jornada educativa y reflexiva sobre el manejo de campañas políticas, en el Hotel Diego de Almagro.

Sandra Morán Vilches, de la comuna de Pica y presidenta del gremio empresarial de Tarapacá, Mujer y Trabajo, la cual lleva once años en el cargo tras ser reelegida. “Representar a las mujeres de la región es lo que me impulsa a seguir en estos cursos y que me han ido empoderando para poder seguir liderando, no solo al gremio, sino también a todos mis pares para apoyarlas en sus comienzos y transmitir mis conocimientos. La Escuela de Líderes Políticas, me ha entregado herramientas súper necesarias y en base a los grandes profesionales que impartieron las oratorias, charlas y fueron nuestros guías, por lo que me voy muy contenta de lo conseguido”.

Katherine Espinoza, emprendedora de medicina ancestral y terapias complementarias de China. “Postulé a la escuela y quedé seleccionada, por lo que quedé muy sorprendida de todo lo que me enseñaron y también espero replicarlo en mi agrupación para que otras mujeres tengan los mismos conocimientos, para que de alguna manera puedan competir por un cargo político, considerando la etnia que yo tengo para poder representar a la región como concejala en una próxima elección en Iquique”.

Olibeth Mondaca, de la ONG Woman in Mining, calificó su paso como sumamente enriquecedora. “Siempre estoy buscando nuevas herramientas para poder desenvolverme y así estar a nivel de las problemáticas regionales. Estoy en el área de la minería, de incorporarla al rubro y también en el ámbito del medio ambiente que son necesarios solucionar. Muy Agradecida de la escuela y con ganas de postular a futuro en un cargo político”.

La directora (s) de SernamEG Tarapacá, Rosa Malebrán, afirmó que “nos alegra mucho saber la importancia que tuvo en cada una de las participantes este proceso teórico y práctico de nuestra Escuela de Líderes Políticas 2019, ya que lo principal es que alcanzaron nuevas competencias, para que sus talentos naturales puedan continuar influyendo tanto en el ámbito social, público, privado y en espacios de toma de decisiones. Muchas tienen grandes pretensiones de aportar, competir y alcanzar un cargo de elección popular, por lo mismo, les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos que vislumbran, porque todo esto es parte de la Agenda Mujer del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera”.

Darío Chacón, abogado y docente de la jornada declaró que “ha sido algo tremendamente satisfactorio el poder capacitar a personas que quieren ser candidatas en este camino iniciado por el Estado, de querer igualar la cancha y a la vez contribuir en aquello es algo muy positivo”.