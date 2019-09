Creando conciencia a futuro

Cerca de 700 voluntarios distribuidos en tres playas del sur de Iquique intervinieron el borde costero, creando conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

Cuarta Zona Naval. Cerca de 420 niños de un total de 700 voluntarios participaron este viernes 27 de septiembre en una nueva versión del “Día Internacional de Limpieza de Playas en Iquique”, actividad organizada todos los años por la Armada a través de la Gobernación Marítima de Iquique y que contó con el importante apoyo de la SEREMI de Medio Ambiente y diversas empresas privadas de la región de Tarapacá, y que forma parte de la agenda de la cumbre COP25 que se realizará en diciembre próximo en nuestro país.

La actividad medio ambiental se realiza todos los años desde 2005 y tiene como principal objetivo sensibilizar a los distintos actores sobre los efectos adversos que puede provocar la basura en el ecosistema. En la región de Tarapacá cada vez se suman más voluntarios incluyendo establecimientos educacionales, ONG´s y empresas privadas que aportan con entusiasmo a la causa de limpieza y a crear conciencia sobre el correcto traro de los residuos.









Durante la jornada efectuada paralelamente en las playas “Huayquique”, “Primeras Piedras” y “Canavayita”, esta última coordinada por la Capitanía de Puerto de Patache, los voluntarios en conjunto con 60 servidores Navales lograron retirar desde el borde costero cerca de 3 toneladas de residuos entre botellas plásticas, vidrio, papel y cartón, los cuales fueron clasificados para iniciar un proceso de reciclaje. Asimismo, los voluntarios recogieron una alarmante cantidad de colillas de cigarros desde la arena de las distintas playas intervenidas.

El Capitán de Puerto de Iquique, Capitán de Corbeta Litoral indicó que; “Quiero destacar la gran participación de alumnos durante la actividad, cumpliendo con esto generar conciencia en el futuro. El 27 de septiembre se celebra el Día Internacional de Limpieza de Playas, pero esta es una actividad que como Autoridad Marítima realizamos permanentemente con la SEREMI de Medio Ambiente. Hacemos el llamado a todas las personas que concurran al borde costero a que mantengan las playas limpias”.

Finalmente agradeció a los participantes de la actividad; “Estamos muy contentos con lo que se logró que es dejar estas playas muy limpias, pero principalmente crear la conciencia en los niños. Agradecer a todos las instituciones, empresas, ONG´s y colegios por colaborar en esta importante actividad”.

Por su parte la Secretaria Regional Ministerial de Medio Ambiente Moyra Rojas expresó su satisfacción por lo realizado; “Estamos muy contentos como SEREMI de apoyar esta iniciativa impulsada por la Armada y que este año es considerada una actividad oficial COP25. La limpieza de playas y el cuidado de nuestro ecosistema marino es una acción climática muy importante. Hoy hemos logrado reunir voluntarios de la sociedad civil y colegios que es muy importante, siendo un gran avance en la educación ambiental de nuestros niños” detalló.

Por su parte, Marcos Gómez, Vicepresidente Ejecutivo de Asipnor, cree que lo más importante es educar e incentivar a los niños para crear conciencia de reciclaje y mantener nuestras costas limpias. “Lo bueno es que acá nos están acompañando no solo empresas, sino que voluntarios y niños. Eso es muy bueno, porque ven que es necesario cuidar nuestro entorno y no hacerlo de forma reactiva, sino que crear una conciencia de no botar basura y ser consciente con los residuos. Estamos muy contentos y vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas como esta organizada por Directemar”, indicó Gómez.

COLEGIOS PARTICIPANTES

COLEGIO DON BOSCO

ESCUELA THILDA PORTILLO

COLEGIO NORTH COLLEGE COLEGIO GABRIELA MISTRAL

INSTITUTO CARLOS CONDELL

ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS PARTICIPANTES