La pandemia del año pasado obligó a acelerar la transformación digital de muchas empresas. En un contexto de encierro sin precedentes, con fuertes cuarentenas a nivel global, el mundo siguió operando con muy pocas señales de deterioro en lo que realmente importaba: servicios de primera necesidad, comida y por sobre todo, continuidad operacional tecnológica.

La clave de ello fue nuestra increíble capacidad de adaptarnos al cambio, apalancándonos en la tecnología. El impacto en la economía, trabajo, abastecimiento y miles de otros factores sería incalculable sin este silencioso salvador.

Ayer 5 de Octubre, los servicios de Facebook, Messenger Whatsapp, Instagram y Oculus tuvieron una masiva falla que los dejó abajo por al menos 7 horas, generando caos en toda nuestra infraestructura comunicacional. Desde pérdidas en ventas, ansiedad por la falta de comunicación y hasta remecer otros servicios como redes celulares y Twitter, fue el impacto de tan sólo unas pocas horas de silencio tecnológico que nos mantuvieron estas propiedades.

Podríamos decir que en este día nos sentimos arrojados al oscurantismo comunicacional. Es en este contexto que vale la pena recordar el Evento Carrington (1859). Una tormenta geomagnética emanada del Sol que en menos de 18 horas, viajó 150 millones de kilómetros y golpeó a la Tierra con una energía equivalente a 10 mil millones de bombas atómicas.

Algunas consecuencias de lo ocurrido en ese momento: postes de telégrafos incendiados, arcos de electricidad que pusieron en riesgo de vida a sus operadores, la noche pasó a ser día y tanto animales como humanos iniciaron sus rituales matutinos. La descarga electromagnética fue tal, que, al día siguiente aquellos telégrafos que aún funcionaban, lo hacían sin siquiera estar conectados a la electricidad.

El costo en esa época tanto humano como económico (US$32 millones ajustados a la inflación de hoy) fue extremadamente limitado porque no éramos una sociedad muy dependiente de tecnologías de comunicaciones y electricidad. El costo estimado de un evento similar hoy sería de 2 trillones de dólares para solo el primer año en infraestructura. Recuperarnos como sociedad, mínimo 10 años. Esta vez sí podríamos volver al oscurantismo con costos humanos incalculables.

Suena a una publicación alarmista, pero la caída de las redes de Facebook hoy permite poner en perspectiva la importancia de las herramientas digitales para el correcto funcionamiento de nuestro mundo moderno. Si a ello agregamos que en 2012 estuvimos a 9 días de que ocurriera un evento similar al de Carrington y el ritmo al cual estamos desechando, desde el año pasado infraestructura, procesos y comunicaciones offline por digitales producto del COVID-19, nuestra situación se vuelve cada día más precaria.

La enseñanza que nos deja lo ocurrido en las redes sociales y el evento Carrington es que no debemos descuidar el mundo offline, nuestra infraestructura física, los bienes tangibles y todas esas cosas que el mundo moderno nos empuja a olvidar. Esperemos que no llegue ese u otro cataclismo, pero si llegase a ocurrir, es importante no que nos esforcemos por no dejar obsoletas nuestras tiendas, el dinero físico, formas de transar bienes con papel y por sobre todo, las formas de comunicarnos de forma efectiva.



Desde Raya, como provocadores del cambio hemos sido siempre precursores en adoptar el mundo digital por todos los beneficios que éste entrega. Hoy, viviendo ésta pandemia, seguimos convencidos de sus beneficios pero al mismo tiempo entendemos que no se debe nunca descuidar el mundo offline.