Muchas personas coinciden al señalar que la locura por las compras navideñas constituye un riesgo en momento de pandemia y cuando las cifras por contagio van en aumento. Las aglomeraciones se advierten por todos lados, sin contar los múltiples tacos de tránsito.

Mario Vergara

Concejal Luchín Bustamante:»Malísimo pues. Recién pasamos a fase tres y ya se desbordó la gente al sector comercial. Con todo esto que está ocurriendo lo más probable es que regresemos a fase dos, porque la aglomeración de gente en el centro de la ciudad es horrible. Ahora, se justifica que la gente quiera comprar regalos y sacar su diez por ciento, pero hay que tener consciencia social y fundamentalmente cuidarse. Si no nos cuidamos, no esperemos que los demás lo hagan por nosotros».

José Miguel Carvajal

José Miguel Carvajal: «Lo primero que se debe señalar es que las aglomeraciones son consecuencia de una pésima fiscalización y de una mala planificación de parte de las autoridades. Es importante que haya una intervención por parte del Servicio de Salud, de la Municipalidad y de Carabineros. Hoy no hay nadie que esté fiscalizando en el centro de la ciudad, cada una de las etapas del plan paso a paso del gobierno central y eso hace que con la cantidad de familia que sale a la calle para comprar regalos y otras diligencias, el ambiente es propicio para un riesgo sanitario y no solamente por la pandemia, sino que además por la propia seguridad pública en el tránsito vehicular y de los peatones. Pienso que la autoridad no ha puesto el foco en el rol fiscalizador que le corresponde. La informalidad hace rato que está desatada y no hay un plan para descongestionar el centro de Iquique».

Odette López: «Yo trabajo en el comercio y esta afluencia de público en medio de la pandemia nos tiene preocupados. Para nosotros ha sido difícil, porque al sugerir prudencia y el respeto por las reglas sanitarias, la gente se enoja, responde mal. Es que la gente está desesperada por comprar. Creíamos que en este nuevo contexto por el Coronavirus la gente había aprendido algo de que la vida no es solamente consumir cosas, sino que protegerse de eventuales contagios. Así ponen en riesgo la salud de la población, porque uno sabe si la persona que está junto a nosotros está o no contagiada. Creo que falta conciencia para preocuparse por sus propias familias. Esperamos que nada ocurra. Nos falta mucha disciplina y aprender a vivir en comunidad».

Profesor Pablo Valenzuela Huanca: «Es altamente significativo entender que el hecho de pasar a la fase tres, indudablemente que nos ha cambiado la vida y eso ha provocado un desorden, una actitud de irresponsabilidad de la gente. Creo que todos debemos comprometernos en el autocuidado y para eso se debe respetar la distancia social, el uso de la mascarilla y el lavado de manos con alcohol gel para poder evitar al máximo el proceso de contagio, entendiendo que estamos viviendo el inicio de la segunda ola con indicadores muy alto en la Región de Tarapacá. Por todo eso es recomendable cuidar la fase tres para ir avanzando y no que después de las fiestas debamos retroceder. Creo que nadie quiere eso y por eso hay que cuidarse y usar el sano juicio, es decir que gente se comporte bien. Ojala que el nervio motor de la fiesta sea el nacimiento de Jesucristo en torno a la familia».

Esmeral Contreras

Esmeralda Contreras dirigente de la Cut Tarapacá: «Con tantos meses en cuarentena y un montón de restricciones, el estrés generalizado por falta de trabajo y de recursos económicos, no podría esperarse algo distinto al estallido de compras. La ciudadanía necesita salir de sus casas. Claro que deben hacerlo con precaución, porque el virus está presente en todas partes. La primera medida es protegerse y cuidar de los niños, niñas y ancianos».

Profesora Luisa Jorquera: «Creo que nos debe animar los mejores deseos de que nada malo ocurra en cuanto a contagios del Covid-19. Lo que estamos viendo en el centro de Iquique nos lleva a pensar que hay riesgo inminente de aumento de contagios por la pandemia. Las personas mayores deben recapacitar y tomas las medidas preventivas para evitar contagios».

Hugo Barraza Jofré, escritor: «Todo el mundo tiene derecho a realizar sus compras después de nueve meses de confinamiento. Lo que pasa es que no debe olvidarse que solamente las medidas sanitarias pueden protegernos de contraer el virus mortal. Entonces depende de cada uno de nosotros».

Guillermo Ross Murray, poeta: «Quien iba a pensar que podríamos vivir la terrible pandemia que tiene horrorizada a las naciones del mundo y que ha costado cientos de miles de personas fallecidas. Mientras tanto los laboratorios en todo el mundo apuran una vacuna efectiva para detener el coronavirus. Pero todos sabemos que detrás de aquellas fórmulas hay un gran negocio. Solamente hay que cuidarse».