El evento se realizará los días 25 y 26 d julio próximo en el Hotel Gavina. La actividad internacional permitirá conocer las oportunidades que la República Popular China ofrece en el marco del programa “La Franja y La Ruta” a través de sus propios representantes y a los diferentes actores locales.

Posicionar a Iquique como una de las ciudades pioneras en materias de conectividad de los diferentes servicios con los que cuenta esta comuna es uno de los ejes centrales del próximo foro internacional “La Franja y La Ruta, Oportunidad y Desafíos para Iquique y Sudamérica 2019 y su Incidencia en el Turismo Local”, a realizarse en nuestra ciudad los días 25 y 26 de julio próximo en el Hotel Gavina.

La incidencia en el turismo comunal es uno de los ejes del foro “La Franja y La Ruta”.

Dentro de las ponencias durante los dos días de actividades, contemplan las palabras Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación del Gobierno de Chile. Así como también la presencia del embajador de la República Popular China en nuestro país, Xu Bu. En tanto el Alcalde de Iquique Mauricio Soria expondrá acerca en qué consiste esta propuesta y las oportunidades que ofrece para las ciudades de Sudamérica.

“Que Iquique sea el primero en levantar la mano y hablar de La Franja y La Ruta como ciudad. Posicionarnos como la primera comuna en realizar este foro en la Costa Pacífico y que está en relación también con el Gobierno de la República Popular China, a través del consulado y embajada”, dijo el Alcalde Soria, respecto a la importancia de realizar este foro de carácter internacional.

En esa misma línea la autoridad se refirió a la transferencia de información desde la perspectiva del gigante asiático en torno a este foro realizado en Pekín durante el año 2017. “Las autoridades asiáticas que estarán presentes nos contarán qué significa La Franja y La Ruta desde la perspectiva china, así como también conocer los costos que significan para la República Popular China realizar este proyecto. Estamos muy felices de poder concretar la invitación de generar este foro. Junto a la zona franca estamos trabajando, es muy importante potenciar la plataforma que tenemos en la región, la zona franca más importante de Latinoamérica está en Iquique”, sostuvo el líder comunal.

“esto es decir Iquique está presente, es importante en el comercio en la relación Asia-Pacífico y no queremos que quede en una relación solamente de comercio. El proyecto La Franja y La Ruta se basa en una relación de amistad entre los pueblos y des amistad de los pueblos, vienen el turismo, las relaciones económicas y culturales”, dijo el Alcalde Soria.

NECESIDADES

Consultado por lo aprendido a los largo de tantos años de alianzas comerciales con diferentes actores del cono sur de américa –Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay-, el Alcalde Soria sostuvo que generar un circuito turístico en la región es el punto en donde Tarapacá se ve más disminuido.

“Cuando venía de Santiago a mi lado iban dos italianos sentados, uno era profesor de turismo en su país y venía a la fiesta de La Tirana, pero llegaba a la fiesta y de ahí visitaba Humberstone, solo eso. Nosotros tenemos una gran cantidad de recursos que ofrecer, pero no están promocionados. No están ordenados para decir, este circuito llega a Iquique. Nosotros no tenemos eso que ofrecer, llegue a Iquique, duerma en Pozo Almonte o en Pica y que de ahí vaya a Puchuldiza y que pueda pernoctar en ese lugar, todas esas cosas nos faltan articular como región. El tema turístico en la ciudad no va solo, para poder avanzar en este tema tiene que ofrecer la región completa y es ahí donde nos vemos disminuidos”, señaló.

SALA DE CONVENCIONES

Por otra parte la autoridad comunal se refirió a las condiciones generadas en las bases especiales de la licitación del casino para tener una sala de convenciones con capacidad para dos mil personas. De esta manera se busca transformar a la ciudad en un destino de convenciones a nivel nacional.

“La máxima capacidad de un salón de convenciones en la ciudad es para 800 personas. Si pudiéramos realizar una convención con mil 200 persona, eso significa 600 habitaciones como mínimo, movemos toda la hotelería. Cuando realizamos como municipio el mundial de surf, generamos un movimiento económico en la pequeña hotelería que está ligada a esta disciplina, misma instancia con el bodyboard. Generamos que estos hoteles, que se mueven más que nada en temporada, dinamizamos economía local, restoranes, hasta emprendedores locales”, concluyó.