La colectividad -a cuyo lanzamiento estarán invitadas Lucía Hiriart y Patricia Maldonado- incluye en su mesa directiva provisional a la ex candidata a diputada UDI Loreto Letelier, quien protagonizó una dura polémica por sus dichos sobre las víctimas del Caso Quemados. En su declaración de principios, entre otras cosas, manifiestan su apoyo “irrestricto e incondicional a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden”.

Con una mesa directiva provisional ya definida y una declaración de principios de 15 puntos, Raúl Meza Rodríguez, abogado de los reos de Punta Peuco, prepara para fines de enero la inscripción del partido “Fuerza Nacional”, el cual, bajo la premisa de “velar por la defensa de los valores patrios y su historia republicana y nacionalista”, busca congregar a civiles y a militares en retiro.

Emulando los colores del emblema patrio y con una puesta en escena que espera dar que hablar -“porque esto se viene en grande”, afirma- , Meza relata a La Tercera que la colectividad alista una “presentación en sociedad” en Casa Piedra, con varios shows artísticos. A dicho evento, Meza confirmó que invitarán, entre otros, a Lucía Hiriart y Patricia Maldonado.

La creación de “Fuerza Nacional”, como relata Meza, nace de la necesidad de organizarse y así representar “los auténticos valores y principios que fundaron el gobierno de las Fuerzas Armadas y que hoy han sido abandonados y traicionados por aquellos a los que les entregamos nuevamente nuestra confianza y voto”.

Pese a las oportunidades que dicen haberles otorgado, desde el sector consideran que la derecha tradicional los ha traicionado y se muestran “cansados” del liderazgo de Sebastián Piñera, pues su gobierno “cede frente a los alaridos y presiones de la extrema izquierda, para satisfacer los deseos de odio y de venganza contra las instituciones armadas”. Su referente es José Antonio Kast.

Esta situación queda en evidencia en la carta que el mismo Meza redactó para reunir militantes. Ahí sostiene: “Observamos una derecha cobarde, timorata y avergonzada de su pasado que está gobernando al compás de la música que le pone la izquierda y dándole la espalda a aquellas mayorías que nuevamente confiamos”.

En la misma, asegura que como partido serán los auténticos “representantes para salvar a Chile de esta izquierda desadaptada, intolerante y violentista que desea destruir aquellas instituciones armadas que ya nos liberaron en el pasado de los totalitarismos revolucionarios”.

“El mundo uniformado hoy se siente un poco abandonado

Para aquello, definieron una mesa directiva que encabeza Meza Rodríguez como presidente y que incluye, entre otros, a Loreto Letelier, ex candidata a diputada y quien protagonizó una dura polémica en 2017 tras asegurar que las víctimas del Caso Quemados, Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, “se quemaron a sí mismos”.

Si bien por estos días Letelier es militante UDI, reconoce estar pensando cambiar su casa política, ya que está evaluando la opción que le ofreció el partido que inscribirá el abogado: la secretaría general.

“Lo estoy evaluando, no es una decisión fácil porque yo milito en la UDI desde los 15 años. Es algo atractivo, lo estoy pensando”, sostuvo al ser consultada por La Tercera, agregando que le parece bueno que la derecha en Chile crezca y se creen partidos como este, que además convocaría a “al mundo uniformado que hoy se siente un poco abandonado”.

De acuerdo a la información aportada, Fuerza Nacional también espera contar entre sus filas con el sobrino nieto del general Fernando Matthei, Jorge, quien sería el seleccionado para desempeñarse como segundo vicepresidente.

Otras figuras serían ex UDI, ex RN, ex Avanzada Nacional, ex Patria y Libertad, ONG de oficiales y suboficiales en retiro, ex integrantes del comando del SÍ y ex ministros del régimen de Augusto Pinochet.

Con todo, hay un factor práctico que hace descartar que en la colectividad militen condenados por violaciones a los derechos humanos: de acuerdo a la legislación vigente, quienes han sido condenados a pena aflictiva pierden su derecho a voto y a participación política, por lo que no podrían integrar el naciente partido.

Los principales puntos de la declaración de principios

-Velará por la defensa de los valores patrios y su historia republicana y nacionalista.

-Irrestricto e incondicional apoyo a las Fuerzas Armadas y de Orden Interior.

-Individuo como la base fundamental de toda sociedad debidamente organizada y a la familia como el núcleo fundamental de esta.

-Se reconoce al Estado de Chile, como el medio a través del cual todos los individuos políticamente organizados, puedan participar y contribuir debidamente en pro del bien común

-El Estado es el ente encargado de proteger y garantizar el cumplimiento de la totalidad de las garantías constitucionales.

-Reconocemos y aceptamos el libre derecho de cada uno de nuestros afiliados a optar por una fe religiosa que rija sus creencias personales.

-Todos los afiliados a este partido reconocemos el derecho a la vida desde su concepción, siempre que no implique poner en riesgo la vida de la madre.

-Firme convicción de que el mayor bien nacional a proteger por los afiliados, después de la familia, es la educación de cada uno de sus miembros.

-Apoyan la unión civil, al igual que en la totalidad de las respectivas instituciones legales creadas por el Estado.

