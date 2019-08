Convocatoria antinmigrante en Iquique:

Pese a que el gobernador provincial de Iquique, Álvaro Jofré, denegara permisos para ambos sectores a la convocatoria del día de ayer, los grupos de encontraron en la Plaza Prat, situación que tuvo que ser contralada por Carabineros. No se registraron detenidos.

Con gritos entre un grupo y otro culminó la convocatoria realizada por un sector nacionalista que busca frenar el ingreso de inmigrantes a nuestro país. Por otro lado, grupos antifascistas y feministas llegaron hasta la Plaza Prat, momento en que el grupo de fuerzas especiales de Carabineros tuvo que interponerse entre los manifestantes.

Cerca del mediodía un grupo reducido de personas, autodenominadas nacionalistas, se apostaron con banderas chilenas y pancartas en el hemiciclo del teatro municipal, reclamando contra la inmigración en nuestro país.

Agrupaciones antifascistas se hicieron presentes en la Plaza Prat.

Carabineros en medio de la “grieta” que genera los temas en torno a la migración en la ciudad.

Tras ser consultados acerca del por qué de esta convocatoria, un hombre adulto que estaba en el grupo de nacionalistas, quien pese a no identificarse declaró no pertenecer a ninguna agrupación, fue enfático en señalar “somos chilenos que estamos indignados con la política actual. Una política neoliberalista y globalista que nos dice que todos somos igual, pero no es así, nadie es igual al otro. Nosotros tenemos nuestra idiosincrasia. Los partidos de izquierda nos quieren ver divididos”, señaló.

Por otro lado el manifestante se refirió a la presencia del diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, mientras se caldeaban los ánimos “ahí está el señor Hugo Gutiérrez haciendo nada. Él es el primer ente en demostrar nuestras falencias. Es la primera persona, el señor Gutiérrez que nos hace dividir como chilenos”, sostuvo.

GRIETA

Tras ser consultado si este tipo de manifestaciones en contra y a favor del migrante genera una “grieta” dentro de la ciudadanía local, el diputado comunista sostuvo que esto no es así ya que “acá encontramos a una persona gritando en contra de la migración. A mí me parece que gritar en contra del migrante es denigrar a seres humanos, estamos hablando de seres humanos con dignidad y, si uno no es capaz de ponerse en el papel del otro estamos muy mal, porque hay más chilenos fuera de nuestro país, que migrantes dentro”, subrayó.

Por otro lado el parlamentario indicó sentirse sorprendido que en nuestra región y más precisamente en Iquique, existan este tipo de convocatorias minúsculas “cuando los primeros migrantes en este territorio somos los chilenos y chilenas que llegamos a poblar un territorio que no era nuestro. Posteriormente este territorio ha estado poblado de chinos, croatas italianos, generándose una formación territorial y ciudadana de muchas nacionalidades. A esto hay que agregarle los peruanos, bolivianos que eran muy propias de este territorio por su composición Aymara y Quechua”, dijo.

Respecto a la visa de responsabilidad democrática para ciudadanos venezolanos, entregadas últimamente por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y la reacción que han tenido los ciudadanos respecto a esta situación, el Diputado Gutiérrez expuso “entiendo la reacción ciudadana en contra de la visa de responsabilidad democrática hacia los ciudadanos venezolanos, porque sin duda eso ha traído consigo que muchos de estos ciudadanos se crean que aquí en nuestro territorio van a encontrar el paraíso en la tierra y eso no es así. Al final del día lo que han hecho es deprimir el mercado laboral y eso es una realidad, uno puede desconocer los hechos”, argumentó.