Debido a la alta presencia de extranjeros que no pueden cruzar la frontera

El alcalde de Colchane, Javier García Choque presentó un recurso de amparo que ordene a las autoridades regionales realizar el cierre del Complejo Fronterizo.

La presencia de cientos de ciudadanos bolivianos que no pueden cruzar la frontera a su país y que se encuentran varados en el pueblo de Pisiga Carpa, de la comuna Colchane, tiene preocupados a sus habitantes, por ello han organizado una serie de manifestaciones para que las autoridades regionales decreten el cierre total del Complejo Fronterizo.









Para Eliseo García Challapa, presidente de la junta de vecinos de Pisiga Carpa, existe la sensación que las autoridades regionales los tienen abandonados y pide el cierre total de la frontera y más efectivos de carabineros o militares para impedir el paso de indocumentados que ingresan desde Bolivia a Chile, “si se dice que cierren frontera es porque se tiene que cerrar. Están pasando indocumentados de otros países eso no es justo y nadie lo controla, carabineros no puede controlarlos como se debe. Como dirigentes nos organizamos y seguiremos insistiendo porque queremos un control drástico para este pueblo… tenemos gente de la tercera edad y niños tenemos que cuidarlos… queremos que nos resguarden, este paso fronterizo es por donde más gente entra y no queremos caer en la desgracia de la enfermedad, recuérdennos estamos en peligro”.

El alcalde de Colchane Javier García Choque, apoyó las manifestaciones de las fuerzas vivas de la comuna e informó que presentó un recurso de protección para solicitar el cierre de la frontera, “como alcalde y con la venia del consejo municipal hemos presentado un recurso de protección a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, a objeto que este órgano judicial ordene a la intendencia regional y al jefe de la defensa nacional de Tarapacá el cierre definitivo y total del complejo fronterizo de Colchane por 15 días, además que ordene una cuarentena total en la región para proteger la vida de todas las personas “, también el alcalde decretó una cuarentena preventiva comunal para que la población más vulnerable no se exponga al peligro de contagio.









Bolivianos

El alto número de bolivianos en la frontera se debe al estricto control sanitario que se estableció en Bolivia que tiene como horario de cierre las 14 horas chilenas, horario que no alcanza a atender la alta demanda de bolivianos que quieren ingresar a su país.

Para ellos la situación es dramática como lo atestigua Sergio Aponte de Santa Cruz Bolivia “Me confíe de venirme desde Santiago porque la presidenta Añez dijo que están pasando los bolivianos a Bolivia, por eso me arriesgué a venir y ahora los milicos (bolivianos) no nos dejan pasar. No sabemos qué vamos hacer aquí, acá es frio somos varios. En la agencia de buses no nos informaron que no se podía pasar. No tenemos alimentos, aquí está todo cerrado, no hay donde comprar y tenemos niños. Le pedimos a la presidenta que nos permita pasar a Oruro”.

Para otro ciudadano boliviano que se identificó como Yomir, la situación es crítica, “estamos detenidos no nos dejan pasar al lado boliviano, estamos con niños y no tenemos víveres, ni donde dormir, queremos ingresar a nuestro país y hacer la cuarentena que nos pidan. Quisiera que la presidenta Añez coordine con los carabineros y militares bolivianos para que nos dejen entrar. Estoy preocupado por mi niño de dos años y quisiera que se solucione”.

Según constataron las autoridades municipales los bolivianos están llegando por medio de transportes no autorizados desde Iquique o Alto Hospicio hacia Colchane. Por lo mismo carabineros de Chile procedió a realizar partes empadronados a los taxistas que llegan a la comuna, de igual manera los inspectores municipales han cursado infracciones a los servicios de microbuses y transfers no autorizados que se han dedicado a transportar extranjeros de Iquique a Colchane y viceversa.