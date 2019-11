Dura reflexión de los jugadores de Iquique tras fallido regreso del Torneo Nacional:

Los futbolistas de los Dragones Celestes explicaron que «nunca ha sido nuestra intención pasar por encima de todas las demandas sociales».

Los capitanes de Deportes Iquique, el arquero Rodrigo Naranjo y el zaguero Mauricio Zenteno, emitieron una declaración en representación del plantel de futbolistas, luego de la suspensión del partido ante Unión La Calera en la ciudad de Santiago, según consignó ADN Deportes.

Sobre el viaje a la capital los jugadores recalcaron que «ante la ‘amenaza’ de la ANFP de perjudicarnos con perder 15 puntos si no nos presentábamos, como plantel, cuerpo técnico y dirigentes nos vimos obligados a cambiar nuestra decisión».

«Como trabajadores nunca ha sido nuestra intención pasar por encima de todas las demandas sociales que hoy tenemos como país», precisó el texto, agregando que «en esta ocasión hemos sido el ‘jamón del sandwich’, porque por cada decisión que tomemos seremos cuestionados. En conclusión, fuimos las ratas de laboratorio».

PINILLA

El actual delantero de Coquimbo Unido, Mauricio Pinilla ironizó con la situación apuntando especialmente a quienes programaron esta fecha haciendo caso omiso a lo que ocurre en el país. “Si si está todo bien! Juguemos no más!”.

Pinilla agregó en un tono más directo: “¡Que quede muy claro que la intención de todos nosotros es que vuelva el fútbol! ¡Queremos jugar, queremos que la gente del fútbol pueda trabajar, pero la situación país no da la seguridad para que esto ocurra! ¡El fútbol no puede volver a cualquier costo!”.

Y Pinilla no se quedó ahí, porque pidió una resolución rápida para lo que viene. «Creo que al campeonato, lamentablemente, se le debe dar un corte ahora. Las condiciones para jugar no van a estar. El fútbol sirve de distracción, de entretención y diversión y eso no es lo que quiere la gente ahora», afirmó.