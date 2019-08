En las canchas del Parque Comunal, se jugará hoy la tercera fecha de la primera rueda, del torneo de clausura de la Asociación de Fútbol Infantil Tierra de Campeones.

La programación de los partidos es la siguiente:

Cancha 1: 10.00 horas, serie mini, Real Iquique vs Alianza Lima; 11.00 horas, serie junior Real Iquique vs Alianza Lima.

12.00 horas, serie mini: Huracán vs Nueva Victoria. 13.00 horas, serie junior, Huracán vs Nueva Victoria.

14.00 horas, en serie mini, se enfrentan Colo Colo y La Rojita, equipos que a las 15.00 horas se medirán en serie junior.

Las series “semillitas”, disputarán a las 16.00 horas, los siguientes partidos: Real Iquique vs Alianza Lima; Huracán vs Nueva Victoria y Colo Colo vs La Rojita.

A las 16.45 horas, se jugarán los siguientes partidos en la serie pre mini: Real Iquique vs Alianza Lima; Huracán vs Nueva Victoria y Colo Colo vs la Rojita.

En cancha 2, los partidos a jugarse son los siguientes:

A las 10.00 horas se enfrentarán en serie penecas, Real Iquique y Alianza Lima, clubes que a las 11.00 horas, se medirán en serie cadetes.

Alianza Lima, es uno de los buenos equipos del torneo infantil Tierra de Campeones.

12.00 horas, penecas Huracán vs Nueva Victoria. Estos clubes se medirán a las 13.00 horas en categoría cadetes.

Los clubes Colo Colo y La Rojita, se enfrentarán a las 14.00 horas en serie penecas y a las 15.00 horas en serie cadetes.

También habrá partidos del fútbol femenino, enfrentándose a las 16.00 horas, los cuadros de La Rojita y Las Cori, para después a las 17.00 horas, disputarse el partido entre Amancay y Plácido Villarroel.

En este campeonato, participan 7 clubes, cada uno con 6 series en el fútbol masculino, además de 5 equipos femeninos.